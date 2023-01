Cea mai caldă zi de 1 ianuarie din istorie. Elena Mateescu, directorul ANM, anunţă prognoza meteo

Astăzi, 1 ianuarie 2023, a fost cea mai caldă zi din istoria măsurătorilor meteorologice din România.

Sursa foto: Antena 3 CNN

Directorul ANM, Elena Mateescu, a explicat, în direct la Antena 3 CNN, prognoza meteo pentru următoarea perioadă.

”A fost cea mai caldă zi pentru 1 ianuarie cel puțin la nivelul temperaturilor maxime, pentru că din cele 166 de stații meteorolige, 132 au înregistrat cele mai ridicate valori pentru o zi de 1 ianuarie, din întreg șirul de observații.

La această dată vorbim de diferențe între două până la patru grade față de recordurile anterioare”, a susținut Elena Mateescu.

De asemenea, directorul ANM atrage atenția că din cauza schimbărilor climatice, România riscă să aibă doar două din cele patru anotimpuri, vară și iarnă.

Totodată, Mateescu susține că ”anul 2023 va fi un an al extremelor meteorologice”.

”Și cu siguranță și anul 2023 va fi un an al extremelor meteorologice, pentru că, așa cum arată primele estimări făcute de către agenția METOFIS din Marea Britanie, în această la mijlocul lunii decembrie în fiecare an se realizează o estimare a anului următor posibil, există o estimare care ne arată că și 2023 va putea fi un an mai cald.

Este posibil chiar unul dintre cei mai călduroși ani la nivel mondial, cu o temperatură medie mai mare decât perioada prendi-preindustrială de 1.2 grade Celsius fapt care înseamnă mai multe fenomene meteorologice extreme și, practic, 2023 ar fi al 10-lea an consecutiv în care valorile temperaturilor medii anuale la nivel global ar fi mai mari cu un grad”, a precizat Elena Mateescu.