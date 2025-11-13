Cod galben de ceaţă densă în opt judeţe din ţară. Lista zonelor vizate

2 minute de citit Publicat la 10:13 13 Noi 2025 Modificat la 10:13 13 Noi 2025

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o serie de avertizări nowcasting Cod galben de ceață densă, valabile în opt județe din ţară.

Potrivit meteorologilor, până la ora 10:00, va fi ceață densă, care va determina scăderea vizibilității în trafic, local sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri, în:

Județul Mureş: Târgu Mureș, Luduș, Iernut, Sângeorgiu de Mureș, Ungheni, Band, Sâncraiu de Mureș, Pănet, Miercurea Nirajului, Cristești, Ceuașu de Câmpie, Ernei, Acățari, Crăciunești, Sânpaul, Sântana de Mureș, Gălești, Chețani, Gheorghe Doja, Suplac, Sânger, Ogra, Cuci, Iclănzel, Cucerdea, Bogata, Livezeni, Corunca, Ațintiș, Mădăraș, Papiu Ilarian.

Zona joasă a județului Sibiu, respectiv zona localităților: Sibiu, Mediaș, Cisnădie, Avrig, Agnita, Dumbrăveni, Tălmaciu, Săliște, Rășinari, Copșa Mică, Șeica Mare, Șelimbăr, Roșia, Ocna Sibiului, Miercurea Sibiului, Axente Sever, Bazna, Slimnic, Gura Râului, Racovița, Loamneș, Porumbacu de Jos, Orlat, Laslea, Dârlos, Cristian, Șura Mare, Turnu Roșu, Arpașu de Jos, Târnava, Moșna, Biertan, Brateiu, Sadu, Micăsasa, Păuca, Blăjel, Nocrich, Iacobeni, Bârghiș, Alma, Vurpăr, Șura Mică, Hoghilag, Boița, Valea Viilor, Tilișca, Șeica Mică, Alțina, Poplaca, Apoldu de Jos, Ațel, Brădeni, Chirpăr, Merghindeal, Cârțișoara, Cârța, Mihăileni, Ludoș, Bruiu, Marpod;

Până la ora 11, va fi ceață densă, care va determina scăderea vizibilității în trafic, local sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri, în:

Județul Botoşani: Hudești, Coțușca, Rădăuți-Prut, Avrămeni, Manoleasa, Păltiniș, Mileanca, Darabani, Viișoara, Concești, Mitoc, Adășeni.

Județul Vaslui: Vaslui, Huși, Stănilești, Duda-Epureni, Puiești, Pădureni, Codăești, Drânceni, Ivănești, Văleni, Dragomirești, Zăpodeni, Lipovăț, Lunca Banului, Solești, Băcești, Dumești, Muntenii de Jos, Voinești, Rebricea, Muntenii de Sus, Laza, Hoceni, Todirești, Pungești, Albești, Tăcuta, Ștefan cel Mare, Poienești, Bunești-Averești, Oșești, Dimitrie Cantemir, Oltenești, Pușcași, Miclești, Gherghești, Negrești, Delești, Tătărăni, Deleni, Dănești, Gârceni, Boțești, Cozmești, Tanacu, Vulturești, Ferești, Arsura, Rafaila, Crețești, Bogdana, Bălteni, Alexandru Vlahuță, Bogdănița.

Județul Cluj: Cluj-Napoca, Turda, Câmpia Turzii, Gherla, Baciu, Apahida, Florești, Viișoara, Mihai Viteazu, Săvădisla, Cășeiu, Bonțida, Iclod, Luna, Feleacu, Jucu, Mica, Mintiu Gherlii, Dej, Cuzdrioara, Gârbău, Călărași, Sânpaul, Câțcău, Vad, Petreștii de Jos, Dăbâca, Săndulești, Ciurila, Tureni, Aiton.

Până la ora 12, va fi ceață densă, care va determina scăderea vizibilității în trafic, local sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri, în:

Județul Caraş-Severin: Moldova Nouă, Bozovici, Pojejena, Berzasca, Prigor, Sichevița, Sasca Montană, Lăpușnicu Mare, Bănia, Dalboșeț, Coronini, Eftimie Murgu, Gârnic, Șopotu Nou, Socol, Cărbunari, Naidăș, Ciuchici.

Județul Arad: Chișineu-Criș, Macea, Șicula, Șimand, Sintea Mare, Seleuș, Zărand, Grăniceri, Socodor, Olari, Pilu.

Județul Timiş: Lugoj, Coșteiu, Racovița, Gavojdia, Belinț, Darova, Victor Vlad Delamarina, Boldur, Criciova, Bârna, Știuca.

Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum șase ore, precizează ANM.