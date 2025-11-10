Cod galben de ceață în București și 17 județe. Se circulă dificil pe mai multe autostrăzi, printre care A1 și A2

1 minut de citit Publicat la 07:51 10 Noi 2025 Modificat la 07:51 10 Noi 2025

Cod galben de ceață. Foto: Getty Images

Meteorologii au anunțat cod galben de ceață în București și 17 județe, luni dimineață. Polițiștii rutieri avertizează că se circulă cu dificultate pe Autostrăzile A0, A1 Bucureşti – Piteşti, A2 Bucureşti – Constanţa, A3 Bucureşti - Ploieşti şi A7 Buzău – Focşani, unde vizibilitatea este local sub 200 m și izolat sub 50 m.

Potrivit meteorologilor este cod galben de ceață în București și în județele Ilfov, Ialomița, Constanța, Tulcea, Harghita, Covasna, Maramureș, Satu Mare, Bacău, Botoşani, Suceava, Galaţi, Neamţ, Iaşi, Vaslui, Arad, Bihor.

Unele avertizările sunt valabile până la ora 10.00.

Potrivit ANM, ceața reduce vizibilitatea local sub 200 m și izolat sub 50 m.

”Se circulă în condiţii de ceaţă pe Autostrăzile A0, A1 Bucureşti – Piteşti, A2 Bucureşti – Constanţa, A3 Bucureşti - Ploieşti şi A7 Buzău – Focşani, în municipiul Bucureşti”, transmite Centrul INFOTRAFIC din IGPR.

De asemenea, pe mai multe artere rutiere din judeţele Arad, Bihor, Botoşani, Constanţa, Covasna, Galaţi, Ialomiţa, Iaşi, Ilfov, Maramureş, Neamţ, Sălaj, Satu Mare, Suceava, Vaslui şi Tulcea vizibilitatea în trafic este redusă, local, sub 200 metri şi izolat, sub 50 de metri.

Poliţiştii recomandă şoferilor auto să reducă viteza, să folosească în mod corespunzător sistemele de iluminare, să evite depăşirile riscante când vizibilitatea este diminuată şi să mărească distanţa de siguranţă între autovehicule.