Cod galben de ceață în București și în patru județe: Vizibilitatea va fi redusă, chiar sub 50 m

Modificat la 00:05 13 Noi 2025

Cod galben de ceață. Foto: Getty Images

Meteorologii ANM au emis un cod galben de ceața valabil pentru București și pentru județele Ilfov, Giurgiu, Teleorman și Dâmbovița.

Meteorologii avertizează că vizibilitatea va fi redusă, local sub 200m și izolat chiar sub 50 m.

Pentru municipiul București codul galben de ceață a intrat în vigoare la ora 23:00 și va rămâne valabil până la ora 02:00.

De asemenea, tot în intervalul 23.00 -02:00 va fi în vigoare o avertizare cod galben de ceață pentru localități din județele Giurgiu, Ilfov, Teleorman și Dâmbovița.

În cazul județului Dâmbovița vor fi afectate de ceață 29 de localități: Titu, Potlogi, Cornești, Corbii Mari, Răcari, Crevedia, Petrești, Cojasca, Lungulețu, Mătăsaru, Ciocănești, Odobești, Tărtășești, Finta, Braniștea, Uliești, Mogoșani, Conțești, Vișina, Brezoaele, Sălcioara, Poiana, Produlești, Costeștii din Vale, Morteni, Butimanu, Slobozia Moară, Cornățelu, Bilciurești.