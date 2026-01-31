Cod galben de ger în 22 de județe și București: temperaturile vor scădea până la -20 de grade Celsius. Harta zonelor afectate

31 Ian 2026

Meteorologii au anunțat, de asemenea, că începând de sâmbătă, 31 ianuarie, până la data de 4 februarie, în toată țara vremea va fi deosebit de rece. Foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, sâmbătă dimineață, două avertizări de Cod galben de ger, valabile în acest weekend. În total, 22 de județe și municipiul București se află sub avertizare de temperaturi deosebit de scăzute și ger. Temperaturile sunt așteptate să scadă până la -20 de grade Celsius în unele zone.

Primul Cod galben intră în vigoare de sâmbătă, ora 10:00, și este valabil până duminică la ora 20:00.

În cea mai mare parte a Moldovei vor fi temperaturi deosebit de scăzute (în medie, cu 7...9 grade mai mici decât cele normale datei) cu valori maxime ce se vor încadra în general între -10 și -5 grade.

Noaptea va fi ger astfel că temperaturile minime se vor încadra între -14 și -10 grade.

Al doilea Cod galben intră în vigoare de la data de 1 februarie, ora 20:00, și este valabil până luni, 2 februarie, ora 10:00.

În Moldova, Dobrogea, Muntenia, estul și sud-estul Transilvaniei vremea va fi geroasă. Temperaturile minime se vor situa între -16 și -9 grade, mai coborâte în nordul Moldovei până în jurul a -20 de grade.

Meteorologii au anunțat, de asemenea, că începând de sâmbătă, 31 ianuarie, până la data de 4 februarie, în toată țara vremea va fi deosebit de rece, va fi ger mai ales în timpul nopților și dimineților, iar vântul va bătea puternic. Nu vor lipsi poleiul, ghețușul și zăpada viscolită.

Vremea va fi deosebit de rece, cu precădere în regiunile extracarpatice.

Dimineața și noaptea va fi ger la început în Moldova, apoi și în Dobrogea, estul Transilvaniei, Muntenia și izolat în Oltenia și sudul Banatului, astfel că temperaturile minime se vor situa în general între -20 și -10 grade, iar în nordul Moldovei, gerul va persista și pe parcursul zilelor, maximele urmând a se încadra între -16 și -8 grade.

Local și temporar vor fi precipitații slabe cantitativ, predominant sub formă de ninsoare și pe alocuri se va forma polei și ghețuș.

Vântul va prezenta intensificări local în regiunile estice și sudice cu viteze în general de 40...45 km/h, amplificând senzația de frig, iar din seara zilei de duminică până luni dimineață în sud-estul Olteniei, în sudul, centrul și estul Munteniei și în Dobrogea, temporar ninsoarea va fi viscolită.