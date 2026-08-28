Cod galben de vânt puternic în mai multe județe din țară. ANM anunță rafale de până la 70 km/h. HARTA zonelor vizate

<1 minut de citit Publicat la 10:04 28 Aug 2026 Modificat la 10:04 28 Aug 2026

Mai multe zone din România se află, duminică, sub Cod Galben de vânt puternic. Foto: Getty Images

Meteorologii ANM au emis, vineri, un Cod galben vânt puternic în mai multe județe din țară. Potrivit ANM, vântul va bate la rafală cu viteze de până la 70 km/h.

Vineri, între orele 10-20, Dobrogea, estul Munteniei, sudul Moldovei și local în sudul Banatului, a fost emis un Cod galben de vânt puternic. Acesta va bate, la rafală cu viteze de 50...70 km/h.

Foto: ANM

În perioada 28 august, ora 20 – 29 august, ora 18, și județul Caraș-Severin este sub Cod galben de vânt puternic. În intervalul menționat, local în județul Caraș-Severin vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50...70

km/h, iar pe arii restrânse, vântul va atinge viteze de 40...50 km/.

Foto: ANM

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