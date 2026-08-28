Furtunile au făcut prăpăd în sudul României. Trombă marină la Constanța. Copaci smulși și străzi blocate în Oltenița

1 minut de citit Publicat la 00:10 28 Aug 2026 Modificat la 00:10 28 Aug 2026

Furtuna a smus copacii din rădăcină la Oltenția, în județul Călărași. Foto: Primăria Oltenița

Fenomenele meteo periculoase au făcut ravagii, joi noaptea, în sudul țării.

La Oltenița, în județul Călărași, o furtună extrem de puternică însoțită de ploi torențiale a devastat orașul timp de câteva zeci de minute.

Mai mulți copaci au fost smulși din rădăcini și au fost aruncați de furia naturii pe străzi, blocându-le.

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"Furtuna puternică din această seară a creat probleme în mai multe zone din oraș, lăsând în urmă copaci doborâți și crengi care blochează temporar câteva artere de circulație.

Echipele Ecosal, Ecoaqua și pompierii sunt deja mobilizați în teren și acționează continuu pentru degajarea carosabilului, eliberarea trotuarelor și restabilirea traficului în condiții sigure.

Vă rugăm să circulați cu maximă prudență, să evitați pe cât posibil zonele afectate până la finalizarea intervențiilor și să acordați atenție sporită arborilor și cablurilor din proximitate", a comunicat municipalitatea într-o postare pe Facebook, însoțită de mai multe fotografii.

Trombă marină la Constanța. Coduri portocalii de vijelii în numeroase județe

La Constanța, a fost semnalată o trombă marină formată în larg, pe fondul instabilității atmosferice.

Fenomenul a putut fi văzut de pe plaja din Mamaia, după cum au semnalat publicațiile Cuget Liber și Ziua de Constanța.

Anterior furtunilor din sud, ANM a emis Coduri Portocalii de vijelii în alte zone ale țării.

Avertizările nowcasting (cu intrare în vigoare imediată) au vizat, de după amiază și până seara, județele Bistrița-Năsăud, Alba, Sibiu, Harghita, Ialomița, Prahova, Argeș, Buzău, Covasna și Brașov.