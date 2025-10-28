Cod galben de vânt puternic în mai multe judeţe din ţară. Rafalele vor atinge până la 120 de km/h. Lista zonelor vizate

Publicat la 14:46 28 Oct 2025

ANM a emis avertizări nowcasting cod galben de vânt puternic cu rafale de 120 km/h. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Meteorologii ANM au emis mai multe avertizări nowcasting de cod galben de vânt puternic pentru mai multe judeţe din ţară. Potrivit acestora, rafalele vor atinge până la 120km/h în unele judeţe.

Judeţele OLT, DOLJ şi MEHEDINŢI

Codul galben este valabil până la la ora 18:00

Se vor semnala: local, intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 50...70 km/h.

Judeţul ALBA

Până la ora 17:00, mai multe localităţi din judeţul Alba se află sub cod galben de vânt puternic.

Localităţi vizate: Blaj, Jidvei, Șona, Valea Lungă, Cetatea de Baltă, Sâncel, Bucerdea Grânoasă, Fărău, Crăciunelu de Jos, Cergău, Cenade.

Se vor semnala: Intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 50...70 km/h.

Judeţul CLUJ

Un cod galben de vânt puternic este valabil şi pentru zona montană a judeţului Cluj, unde vântul va atinge 120 de km/h, la altitudinile de peste 1.800 de metri. Codul este valabil până la ora 16:00.

Judeţul SUCEAVA

Un cod galben de vânt puternic este valabil şi pentru zona montană a judeţului Suceava, unde vântul va atinge 120 de km/h, la altitudinile de peste 1.800 de metri. Codul este valabil până la ora 15:00.