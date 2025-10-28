Cod galben de vânt puternic în mai multe judeţe din ţară. Rafalele vor atinge până la 120 de km/h. Lista zonelor vizate

Meteorologii ANM au emis mai multe avertizări nowcasting de cod galben de vânt puternic pentru mai multe judeţe din ţară. Potrivit acestora, rafalele vor atinge până la 120km/h în unele judeţe.
Judeţele OLT, DOLJ şi MEHEDINŢI
Codul galben este valabil până la la ora 18:00
Se vor semnala: local, intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 50...70 km/h.
Judeţul ALBA
Până la ora 17:00, mai multe localităţi din judeţul Alba se află sub cod galben de vânt puternic.
Localităţi vizate: Blaj, Jidvei, Șona, Valea Lungă, Cetatea de Baltă, Sâncel, Bucerdea Grânoasă, Fărău, Crăciunelu de Jos, Cergău, Cenade.
Se vor semnala: Intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 50...70 km/h.
Judeţul CLUJ
Un cod galben de vânt puternic este valabil şi pentru zona montană a judeţului Cluj, unde vântul va atinge 120 de km/h, la altitudinile de peste 1.800 de metri. Codul este valabil până la ora 16:00.
Judeţul SUCEAVA
Un cod galben de vânt puternic este valabil şi pentru zona montană a judeţului Suceava, unde vântul va atinge 120 de km/h, la altitudinile de peste 1.800 de metri. Codul este valabil până la ora 15:00.