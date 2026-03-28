Cod portocaliu de vijelii puternice şi grindină în două judeţe. Lista localităților afectate

Cod portocaliu de vijelii şi grindină în două judeţe. ANM: Se vor cumula 35...45 l/mp.

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis sâmbătă după-amiaza atenţionări nowcasting cod portocaliu de vijelii puternice, însoţite de grindină şi frecvente descărcări electrice, care vizează localităţi din două judeţe. Regiunile montane din alte trei judeţe se află sub un cod galben de ninsori abundente şi vânt puternic, având rafale care pot atinge 70-90 km/h, reducând vizibilitatea la sub 100 de metri.

Cod portocaliu de vijelii şi frecvente descărcări electrice în 2 judeţe

Potrivit reprezentanţilor ANM, este în vigoare, până la ora 15:00, un cod galben de vijelii cu grindină şi descărcări electrice frecvente în următoarele zone:

județul Giurgiu: Răsuceni, Toporu;

județul Teleorman: Drăgănești-Vlașca, Răsmirești.

"Averse torențiale ce vor cumula 35...45 l/mp, descărcări electrice, grindină de mici și medii dimensiuni", au transmis meteorologii.

Cod galben de ninsori şi vânt puternic în 3 judeţe

Specialiştii de la ANM au avertizat că la altitudini de peste 1.800 de metri din trei judeţe se vor înregistra astăzi condiții meteo severe. Ninsoarea va fi însoțită de vânt puternic, cu rafale care pot atinge 70-90 km/h, reducând vizibilitatea la sub 100 de metri. Codul galben de ninsori va expira diseară, la ora 19:00, conform meteoromania.ro.

județul Maramureş , zona de munte de peste 1800 m;

județul Cluj , zona de munte de peste 1800 m;

udețul Bistriţa-Năsăud , zona de munte de peste 1800 m.

Ninsorile abundente din acest weekend, dar şi vijeliile, însoţite de grindină, au fost aduse în România de ciclonul Deborah, care a ajuns deasupra ţării noastre începând de vineri. Un oficial de la Administraţia Naţională de Meteorologie a declarat că stratul de zăpadă va ajunge chiar la 50 cm până luni în unele zone din România.