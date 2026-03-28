ANM: Ciclonul Deborah traversează România în weekend, iar stratul de zăpadă va ajunge chiar la 50 cm până luni

Sursa colaj foto: DRDP Craiova

Ciclonul Deborah traversează România în acest weekend și aduce ploi abundente în sud și est, precum și ninsori consistente la munte, unde stratul de zăpadă ar putea crește semnificativ în următoarele zile, potrivit Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM) care a emis atenţionări de vreme rea. "Până luni dimineaţa, probabil, stratul de zăpadă depus peste weekend ar putea să fie în creştere chiar şi cu 40-50 cm", a declarat meteorologul Robert Manta, sâmbătă, la Antena 3 CNN. În plus, sunt în vigoare şi alerte de inundaţii până duminică, la orele prânzului.

Meteorologul ANM Robert Manta a explicat sâmbătă dimineaţa, la Antena 3 CNN că cele mai mari cantități de precipitații sunt așteptate în zona subcarpatică din Moldova, unde pot depăși 50 l/mp până luni dimineața. La altitudini de peste 1.500 de metri, ninsorile vor continua, iar stratul de zăpadă depus ar putea crește chiar și cu 40 - 50 cm în acest weekend.

Oficialii de la Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova au transmis astăzi, cu puţin timp înainte de ora prânzului, că se acționează permanent pe DN 7 A pentru îndepărtarea zăpezii de pe partea carosabilă și asigurarea condițiilor de circulație în siguranță. De altfel, şi în cursul nopţii trecute, drumarii au fost prezenţi cu utilajele pe drumurile din zonele vizate de ninsori abundente – peste 35 de cm a avut stratul de zăpadă care s-a aşternut în unele zone din judeţul Gorj în noaptea de vineri spre sâmbătă.

"Vorbim despre un ciclon mediteranean care ne traversează, ne aduce precipitaţii bogate în partea de sud şi de est a ţării. Probabil, cele mai mari cantităţi până luni dimineaţa, se vor acumula în zona subcarpatică din Moldova: vorbim despre cantităţi care ar putea cumula peste 50 l/mp. Şi, în acelaşi timp, la munte, aşa cum aţi spus şi dumneavoastră, ninge la peste 1.500 de metri, în special. S-a depus deja un strat de zăpadă, va mai ninge, iar până luni dimineaţa, probabil, stratul de zăpadă depus peste weekend ar putea să fie în creştere chiar şi cu 40 - 50 cm", a declarat Robert Manta, meteorolog ANM, în cadrul unei intervenţii la Antena 3 CNN.

Specialistul a mai spus că, deşi vremea este instabilă, temperaturile din zonele joase nu vor scădea semnificativ, urmând să se înregistreze valori de până la 15 grade Celsius în estul și vestul țării.

"Totuşi, dacă ne referim şi la zona joasă, valorile de temperatură au scăzut, dar nu foarte mult; în continuare, astăzi, prin est se vor înregistra 15 grade şi mâine, în partea de vest a României, mercurul va urca în termometre până la 15 grade Celsius", a mai precizat Robert Manta la Antena 3 CNN.