Alertă de inundații: E cod portocaliu de viituri în două județe și cod galben în alte 16, până duminică

Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, vineri, o avertizare Cod portocaliu de viituri, valabilă până sâmbătă la miezul nopţii pe râuri din judeţele Gorj şi Mehedinţi, respectiv un Cod galben de inundaţii, ce vizează cursuri de apă de pe raza a 16 judeţe, până duminică la prânz.

Potrivit hidrologilor, în intervalul 27 martie, ora 22:00 - 28 martie, ora 00:00, va fi Cod portocaliu de viituri rapide, creşteri de debite şi de niveluri, cu posibile depăşiri ale Cotelor de apărare, pe râurile din bazinele hidrografice: Jiu - afluenţii de dreapta aferenţi sectorului aval S.H. Sadu - amonte S.H. Rovinari (judeţul Gorj) şi Motru - bazin amonte S.H. Broşteni şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Broşteni (judeţele: Gorj şi Mehedinţi).

De asemenea, de vineri, ora 12:00, şi până duminică, la ora 12:00, va fi în vigoare un Cod galben de inundaţii pe următoarele cursuri de apă: Timiş - bazin amonte S.H. Sadova, Bârzava - bazin amonte S.H. Moniom, Caraş - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior, Nera (judeţul Caraş-Severin), Cerna - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Gorj şi Caraş-Severin), Dunăre - afluenţii mici aferenţi sectorului amonte confluenţă cu râul Desnăţui (judeţele: Mehedinţi şi Dolj), Desnăţui - bazin amonte de Acumularea Fântânele (judeţele: Mehedinţi şi Dolj), Jiu - afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Sadu - amonte confluenţă cu râul Gilort, Gilort- bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Gorj), Motru (judeţele: Gorj şi Mehedinţi), râul Jiu - pe sectorul aferent S.H. Răcari (judeţul Dolj), Jiu - afluenţii de dreapta aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Motru - amonte S.H. Podari (judeţele: Mehedinţi şi Dolj), Olt- afluenţii de dreapta aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Lotru - amonte de Acumularea Ioneşti (judeţul Vâlcea), Olteţ - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Gorj, Vâlcea, Dolj şi Olt) şi Olt - afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Olteţ (judeţele: Dolj şi Olt).

Conform INHGA, în perioada 28 martie, ora 9:00 - 29 martie, ora 12:00, avertizarea Cod galben se mută în zona râurilor: Ialomiţa - bazin amonte S.H. Moroeni şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Moroeni - amonte S.H. Siliştea Snagovului (judeţele: Dâmboviţa, Prahova şi Ilfov), Prahova - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Prahova şi Ialomiţa), Râmnicu Sărat - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Buzău şi Vrancea), Putna - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Vrancea), Trotuş - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Harghita, Bacău, Neamţ, Covasna şi Vrancea) şi Bistriţa - afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Frumosu (judeţele: Neamţ, Harghita şi Bacău).

Administrația Națională de Meteorologie a emis, vineri, un cod galben de ploi torențiale și ninsori, valabil până luni în mai bine de jumătate de țară. De asemenea, au fost anunțate și două coduri galbene de vânt puternic.