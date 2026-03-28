Iarna s-a întors în forţă în România: Strat de zăpadă de peste 35 de cm în unele zone. A fost emis un nou cod portocaliu de ninsori

Cu câteva zile înainte de aprilie, în România a revenit iarna. Sursa foto: Facebook/DRDP Craiova

Iarna s-a întors în forţă România cu ninsori abundente în mai multe zone montane, pe fondul schimbărilor care însoțesc pătrunderea valului de aer polar în țara noastră. Drumarii au intervenit noaptea trecută în toate regiunile în care a nins şi, potrivit oficialilor de la Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova, în unele zone montane ale judeţului Gorj s-a aşternut un strat de zăpadă de peste 35 de centimetri. Pe de altă parte, Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis sâmbătă dimineaţa două avertizări nowcasting de cod portocaliu de ninsoare şi vânt puternic pentru zonele de munte, la peste 1.800 m, din judeţele Braşov, Argeş, Prahova şi Dâmboviţa. Iar unele regiuni montane din judeţele Maramureş, Bistriţa-Năsăud şi Cluj sunt vizate de un cod galben de ninsoare şi vânt puternic, valabil tot până la ora 12:00.

Iarna revine în forță în România, la final de martie, cu ninsori abundente

A nins ca în povești la munte, inclusiv în Caraș-Severin şi Gorj. Din nefericire, pe DN 67C, circulația a fost oprită din cauza nămeților, iar utilajele drumarilor au acţionat toată noaptea în zonele afectate de ninsorile abundente. Reprezentanţii de la DRDP Craiova au transmis sâmbătă dimineaţa şoferilor să nu se deplaseze pe sectoarele de drum unde a nins cu maşini neechipate corespunzător pentru iarnă.

"Peste 35 de cm de zăpadă căzută noaptea trecută. În zona montană a județului Gorj a nins însemnat cantitativ și vântul a viscolit zapada proaspăt depusă. S-a acţionat toată noaptea pentru menținerea carosabilului deschis circulației rutiere. Pe partea carosabilă se înregistrează strat de 1-2 cm între Novaci și Rânca, din zona km 22 până la km 34+800", au scris oficialii din cadrul DRDP Craiova într-o postare pe Facebook, făcută în această dimineaţă.

"Nu vă deplasați pe sectoarele de drum unde se înregistrează ninsori cu autovehicule neechipate corespunzător pentru iarnă! La această oră ninge mărunt și vântul suflă moderat", au mai subliniat cei de la Direcția Regională de Drumuri și Poduri Craiova în postarea de mai sus.

În cursul nopţii de 27 spre 28 martie, a nins viscolit pe DN 67C, zona Rânca, aflată sub atenționare meteo cod galben de ninsori și viscol. Pe filmarea de mai jos se poate vedea cât de multă zăpadă s-a aşternut pe partea carosabilă.

Un veritabil peisaj de iarnă a fost surprins noaptea trecută și în stațiunea Straja, aflată în județul Hunedoara.

La primele ore ale acestei dimineţi, la Straja încă ningea slab. "Acolo, la munte, îi place zăpezii... ce frumos s-a îmbrăcat totul în albul imaculat" şi "Un colţ de rai între Cer şi Pământ" sunt două dintre comentariile lăsate de internauţi la filmarea de mai jos, realizată la Schitul Straja.

Şi în staţiunea montană Rânca a continuat să ningă sâmbătă dimineaţa, spre bucuria turiştilor care şi-au programat acest sfârşit de săptămână acolo.

Un turist aflat la Rânca a suprins stratul considerabil de zăpadă care se afla în această dimineaţă pe drumurile din Rânca, aflată la peste 1.600 m altitudine în Munții Parâng, judeţul Gorj.

Activitatea instalațiilor de transport pe cablu din stațiunea Sinaia a fost afectată sâmbătă dimineaţa din cauza condițiilor meteo nefavorabile.

Cod portocaliu de ninsoare şi vânt puternic în zonele de munte din Braşov, Argeş, Prahova şi Dâmboviţa

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis sâmbătă dimineaţa două avertizări nowcasting, valabile până la ora 12:00, de Cod portocaliu de ninsoare şi vânt puternic în zonele de munte, la peste 1.800 m, din judeţele Braşov, Argeş, Prahova şi Dâmboviţa, conform Agerpres.

Potrivit meteorologilor, în zonele menţionate se va semnala ninsoare însoţită de vânt puternic cu viteza la rafală de 85-120 km/h, care determină scăderea vizibilităţii sub 50 m.

Cod galben de ninsoare şi vânt puternic în zonele de munte din Maramureş,Bistriţa-Năsăud şi Cluj

Tot în această dimineaţă, meteorologii au anunţat şi două avertizări nowcasting, valabile până la ora 12:00, de Cod galben de ninsoare şi vânt puternic în zonele de munte, la peste 1.800 m, din judeţele Maramureş, Bistriţa-Năsăud şi Cluj.

Potrivit meteorologilor, în zonele menţionate se va semnala ninsoare însoţită de vânt puternic cu viteza la rafală de 70-90 km/h, care determină scăderea vizibilităţii sub 100 m.

Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, precizează ANM.