Cum va fi vremea până la jumătatea lunii martie. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni

<1 minut de citit Publicat la 08:46 13 Feb 2026 Modificat la 08:46 13 Feb 2026

Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, intervalul 16 februarie - 16 martie. Foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie a public, vineri, prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, intervalul 16 februarie - 16 martie. Potrivit specialiștilor, în primele două săptămâni vremea va fi mai rece decât cea normală în mai multe regiuni și va ploua, urmând ca din martie temperaturile să crească ușor.

Vremea în săptămâna 16.02.2026 – 23.02.2026

Valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile nord-estice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi excedentar la nivelul întregii țări.

Vremea în săptămâna 23.02.2026 – 02.03.2026

Temperaturile medii vor fi ușor mai coborâte decât cele specifice pentru această perioadă în regiunile vestice, nordice și nord-estice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Cantitățile de precipitații estimate pentru acest interval vor fi excedentare în toate regiunile.

Vremea în săptămâna 02.03.2026 – 09.03.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru acest interval, în toate regiunile.

Vremea în săptămâna 09.03.2026 – 16.03.2026

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării.