Este ultima zi cu temperaturi mai ridicate. De marți vremea se schimbă radical, vor fi ploi, lapoviță și ninsoare

1 minut de citit Publicat la 12:44 03 Noi 2025 Modificat la 12:45 03 Noi 2025

Ziua de luni este ultima cu temperaturi mai ridicate din această perioadă, a declarat meteorologul Florinela Georgescu luni, la Antena 3 CNN. De marți, vremea intră într-un proces de răcire, iar valorile termice vor reveni la normalul specific lunii noiembrie.

„De mâine ne întoarcem la temperaturi firești pentru această perioadă. Pe tot parcursul săptămânii, maximele se vor încadra, în general, între 9 și 17 grade Celsius”, a declarat Florinela Georgescu.

Schimbarea vremii va fi adusă de un sistem frontal care se apropie deja dinspre vestul țării. „Acest front va aduce ploi în Banat, Crișana și Maramureș, iar la noapte precipitațiile vor cuprinde și zonele din nord și centru”, a precizat meteorologul.

La munte, la altitudini de peste 1.700 de metri, sunt așteptate lapoviță și ninsoare. De marți, ploile vor apărea zilnic, în special în regiunile sudice și estice. „Chiar dacă nu vor fi cantități foarte însemnate, aceste precipitații vor contribui la scăderea temperaturilor și vor da un aspect tipic de toamnă”, a adăugat Florinela Georgescu.

Vor fi și intensificări ale vântului, mai ales în zonele montane, unde, pe creste, sunt posibile precipitații mixte în fiecare zi.

„Rămânem cu acest regim de temperaturi mai apropiat de normalul lunii noiembrie, posibil chiar și la începutul săptămânii viitoare. Precipitațiile nu vor lipsi în nicio zi dintre cele următoare”, a mai spus meteorologul.