Furtuni, vijelii și vreme care se schimbă radical, de la o zi la alta, în mai multe zone: Prognoza meteo ANM pe regiuni, până pe 24 mai

Administrația Națională de Meteorologie a publicat, luni, prognoza meteo pentru perioada 11 - 24 mai 2026, iar meteorologii anunță o răcire semnificativă începând de la mijlocul acestei săptămâni, urmată de o ușoară încălzire în perioada următoare. În multe regiuni sunt așteptate perioade cu furtuni, vijelii și averse aproape zilnic.

Estimarea ANM este realizată pe baza produselor Centrului European pentru Prognoze pe Medie Durată (ECMWF) și indică evoluția temperaturilor maxime și minime pentru fiecare regiune din România, precum și intervalele cu probabilitate ridicată de precipitații.

Prognoza meteo ANM pentru Banat, până pe 24 mai 2026

În Banat sunt așteptate alternanțe termice importante în prima parte a intervalului. Până pe 13 mai, vremea se va răci accentuat, iar media temperaturilor maxime va coborî de la 25 de grade la aproximativ 16 grade. Minimele nocturne vor scădea de la 12 grade la circa 5 grade.

După această perioadă, temperaturile vor începe din nou să crească, iar maximele vor depăși 20 de grade, ajungând spre 23 de grade. Probabilitatea de ploi și furtuni va fi mai mare în 12 și 13 mai, dar și după 16 mai.

Prognoza meteo ANM pentru Crișana, până pe 24 mai 2026

Și în Crișana meteorologii anunță o răcire accentuată până pe 13 mai. Maximele vor scădea de la 22 la 15 grade, iar minimele de la 10–11 grade la aproximativ 6 grade.

Ulterior, vremea se va încălzi treptat, iar spre finalul intervalului temperaturile maxime vor ajunge din nou la 23 de grade. Ploile și vijeliile vor avea probabilitate ridicată în 12 și 13 mai și după 17 mai.

Prognoza meteo ANM pentru Transilvania, până pe 24 mai 2026

În Transilvania, vremea se va răci semnificativ în prima săptămână. Media temperaturilor maxime va coborî de la 23 la 13 grade până pe 13 mai. Nopțile vor deveni reci, cu minime care vor scădea până la 4 grade în jurul datei de 15 mai.

Ulterior, temperaturile vor reveni pe creștere, iar maximele vor urca spre 21–22 de grade. Probabilitatea de precipitații se va menține aproape pe tot parcursul intervalului, cu episoade mai intense în jurul datei de 13 mai și după 17 mai.

Prognoza meteo ANM pentru Maramureș, până pe 24 mai 2026

În Maramureș sunt prognozate variații termice importante. Maximele vor scădea de la 24 la 15 grade până pe 13 mai, iar minimele vor coborî de la 11 la aproximativ 5 grade.

După jumătatea lunii, temperaturile vor crește din nou, iar maximele vor ajunge spre 23 de grade. Meteorologii anunță ploi și furtuni pe aproape tot parcursul intervalului, cu intensificări după 17 mai.

Prognoza meteo ANM pentru Moldova, până pe 24 mai 2026

În Moldova, vremea se va răci până pe 13 mai, când media temperaturilor maxime va coborî de la 23 la 16 grade. Minimele nocturne vor scădea de la 12 la aproximativ 7 grade.

În a doua parte a intervalului, temperaturile vor crește treptat, iar maximele vor ajunge din nou la 22–23 de grade. Probabilitatea de ploi și vijelii va fi mai ridicată în jurul datei de 13 mai și după 17 mai.

Prognoza meteo ANM pentru Dobrogea, până pe 24 mai 2026

Dobrogea va avea parte de o răcire moderată până la mijlocul săptămânii. Maximele vor scădea de la 21 la 18 grade, iar minimele de la 12–13 grade la aproximativ 9 grade.

Ulterior, vremea se va încălzi ușor, iar maximele vor reveni spre 22–23 de grade. Ploile vor fi mai frecvente în 13 și 14 mai și după 17 mai.

Prognoza meteo ANM pentru Muntenia, până pe 24 mai 2026

În Muntenia, până pe 12 mai temperaturile vor continua să crească. Media maximelor va urca de la 21 la 26 de grade, iar minimele de la 6 la 12–13 grade.

După această perioadă, meteorologii anunță o răcire cu 3–4 grade. Vor fi averse izolate la începutul intervalului, însă ulterior ploile se vor extinde și ar putea apărea aproape zilnic, însoțite de furtuni și descărcări electrice.

Prognoza meteo ANM pentru Oltenia, până pe 24 mai 2026

În Oltenia, vremea va fi mai caldă decât normalul perioadei, cu maxime cuprinse între 23 și 26 de grade. Minimele vor crește până spre 12–13 grade în jurul datelor de 11 și 12 mai.

După această perioadă, temperaturile minime vor oscila între 9 și 12 grade. Și aici sunt așteptate averse pe arii extinse și episoade de instabilitate aproape în fiecare zi după prima săptămână din interval.

Prognoza meteo ANM pentru zonele de munte, până pe 24 mai 2026

La munte, temperaturile maxime vor fi în general între 10 și 15 grade, iar minimele între 3 și 7 grade.

Meteorologii anunță averse pe suprafețe restrânse la începutul intervalului, însă ulterior precipitațiile vor deveni mai frecvente și vor apărea perioade cu instabilitate accentuată, vijelii și descărcări electrice.