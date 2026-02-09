Noi episoade de iarnă urmează în februarie după prăbușirea vortexului polar. Meteorologii anunță unde erupe aerul rece

Meteorologii confirmă un eveniment de încălzire stratosferică la mijlocul lunii februarie. FOTO: Profimedia Images

Meteorologii confirmă un eveniment de încălzire stratosferică la mijlocul lunii februarie. Acest eveniment climatic va destabiliza puternic vortexul polar, perturbând circulația nordică a aerului rece. Deși aceste evenimente semnalează de obicei o perioadă de erupție arctică, evoluțiația din 2026 se confruntă cu o interferență atmosferică ce complică prognozele de sfârșit de iarnă pentru Statele Unite, Canada și Europa, potrivit Severe Weather Europe.

Potrivit meteorologilor, impactul descendent al încălzirii stratosferice va întâlni o contraforță în atmosfera inferioară, ciocnindu-se cu Oscilația Madden-Julian (o puternică undă atmosferică tropicală). Aceasta va proteja temporar părți din centrul și estul Statelor Unite de colapsul stratosferic, ducând la o perioadă de temperaturi peste normal, chiar dacă vortexul polar se descompune deasupra.

Dar nu se așteaptă ca această interferență atmosferică să fie permanentă, iar conexiunea dintre stratosferă și suprafață se preconizează că se va restabili, deschizând potențial ușa către noi valuri de aer rece în ultima treime a lunii februarie și începutul lunii martie deasupra Statelor Unite, Canadei și a unor părți ale Europei.

Cum influențează prognoza prăbușirea vortexului polar

În termeni simpli, vortexul polar este o circulație largă de aer rece peste emisferele nordice (și sudice). Vă puteți imagina vortexul polar ca un perete rotativ peste regiunile polare, care se ridică de la suprafață în stratosferă (peste 50 km/30 30 mile înălțime), captând aerul polar rece în interior.

Un vortex polar puternic blochează aerul mai rece în regiunile polare, împiedicându-l să se reverse în latitudini mai joase. Acest lucru creează condiții mai blânde pentru cea mai mare parte a Statelor Unite și a Europei.

Dar când vortexul polar este perturbat sau se prăbușește, nu mai poate conține aer rece, eliberându-l spre latitudinile medii. Acest lucru permite aerului rece să se reverse în Statele Unite și în alte regiuni de latitudini medii. Vortex polar perturbat eliberează aer polar rece în Statele Unite sau Europa.

Perturbarea apare de obicei dintr-o creștere a presiunii și temperaturii stratosferice, cunoscută sub numele de eveniment de încălzire stratosferică (SSW), sau din alte dinamici.

Începutul acestei faze de perturbare a vortexului polar vine deja cu o altă rundă de aer mai rece deasupra unor părți din Statele Unite, dar cu temperaturi peste normal care se extind și deasupra Americii de Nord.

Potrivit meteorologilor, principala slăbire este în jurul datei de 15 februarie, dar deja intrăm într-o slăbire sezonieră prelungită a vortexului polar. Aceasta este alimentată de un eveniment de încălzire stratosferică.

Prognoza meteorologilor arată, de asemenea, aer polar mai rece deasupra părților de nord-est ale Europei. Dar un sistem de joasă presiune din Atlantic continuă să împiedice această masă de aer rece să se deplaseze mai departe spre părțile centrale și vestice.

Deasupra Europei, zona rece de deasupra nord-estului primește un alt impuls din partea masei de aer polar rece. Ea se extindă în nord-vestul Europei, spre Marea Britanie și Irlanda, și în părțile central-nordice.

Evenimentul de la mijlocul lunii februarie: Începe o fază de încălzire stratosferică

Un eveniment de încălzire stratosferică este o creștere a presiunii și temperaturii stratosferice, care perturbă vortexul polar. Aceste evenimente pot colapsa și diviza vortexul polar, creând o schimbare majoră a vremii la nivelurile suprafeței, dar pot avea efecte variate în întreaga emisferă.

Meteorologii precizează că peste Europa, prognoza ansamblului arată că aerul mai rece ajunge mai departe spre vest, în Marea Britanie și în zonele centrale. Masa principală de aer rece rămâne stabilă peste nord și nord-est, dar o întrerupere a modelului atlantic poate permite temperaturilor sub normal să se răspândească pe continent spre vest.

În ceea ce privește prognoza meteo pentru România, Administrația Națională de Meteorologie a anunțat că după un început rece, vremea se va încălzi temporar în următoarele zile, urmând apoi noi episoade de răcire și precipitații în mai multe zone ale țării.

În următoarele două săptămâni, media maximelor termice se va situa în jurul a 9 grade, apoi va scădea brusc până spre 2 grade. Ulterior se observă o creștere a mediei temperaturilor diurne până la valoarea de 13 grade, în 12 februarie. După aceasta, din data de 15 februarie se remarcă o altă scădere a temperaturilor maxime, când mediat se vor înregistra 6 grade, apoi va crește treptat până spre finalul intervalului, până la 10 grade.