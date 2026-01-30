Un nou colaps al vortexului polar, confirmat de meteorologi. Ce zone vor fi afectate de ger și ninsori extinse în februarie

Ultimele predicții arată o întrerupere a circulației polare, creând un model prelungit de vreme rece. FOTO: Severe Weather Europe

Noile previziuni confirmă o divizare și o prăbușire a vortexului polar la mijlocul lunii februarie, în urma unui eveniment de încălzire stratosferică, potrivit meteorologilor de la Severe Weather Europe.

Ultimele predicții arată o întrerupere a circulației polare, creând un model prelungit de vreme rece în America de Nord și Europa, cu semne timpurii că acesta poate dura până la începutul primăverii. Pe continentul european, cele mai expuse la ninsori și vreme geroasă vor fi regiunile din nordul și nord-estul Europei.

În timp ce prăbușirea principală este programată pentru mijlocul lunii, Statele Unite și Canada simt deja efectele timpurii ale unei perturbări pre-divizare. Un nucleu deformat și alungit al vortexului polar împinge în prezent anomalii reci în centrul și estul Statelor Unite, temperaturile din unele regiuni fiind prognozate să scadă cu 30°F sub normal.

Datele actuale indică faptul că acest eveniment de încălzire stratosferică va începe să se desfășoare în următoarele 8 până la 10 zile.

Vortexul polar este circulația largă de iarnă peste emisferele nordice (și sudice). Vă puteți imagina vortexul polar ca un perete rotativ peste regiunile polare, care se ridică de la suprafață în stratosferă (peste 50 km/30 mile înălțime), captând aerul polar rece în interior.

Vortexul polar este împărțit în două straturi: stratosfera și troposfera. Primul se află la o altitudine mai mare, iar al doilea la o altitudine mai mică. Vortexul polar se ridică prin ambele straturi, dar cu forme, intensități și impacturi diferite.

Aerul rece va pătrunde și în Europa

Când vortexul polar este perturbat sau se prăbușește, nu mai poate conține aer rece, eliberându-l spre exterior, spre latitudinile medii. Acest lucru permite aerului rece să se reverse în Statele Unite și în alte regiuni de la latitudini medii.

Dacă vă place vremea rece de iarnă în Statele Unite, Canada sau Europa, acest vortex polar slab/perturbat este exact ceea ce doriți să vedeți. Perturbarea apare de obicei dintr-o creștere a presiunii și temperaturii stratosferice, cunoscută sub numele de eveniment de încălzire stratosferică sau din alte dinamici.

Privind spre a doua săptămână a lunii februarie, se prognozează că modelul de frig va persista deasupra estului Statelor Unite și estului Canadei. Acest lucru este de așteptat, deoarece modelul este puternic perturbat, împingând larg porțile arctice deschise. Acest lucru este amplificat de o zonă de înaltă presiune în vest, aducând o masă de aer ușoară în centrul-vest al Statelor Unite și sud-vestul Canadei.

Deasupra Europei, zona de joasă presiune va aduce un flux temporar sudic și aer mai cald în părțile sudice și centrale. Acest lucru va menține aerul mai rece deasupra părților de nord-vest și nord ale continentului.

În același timp, un eveniment puternic de încălzire stratosferică va începe să prindă contur. Se așteaptă o slăbire/perturbare prelungită a vortexului polar stratosferic, cu o eliberare de aer polar în latitudinile medii.

Administrația Națională de Meteorologie a publicat, vineri, prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, intervalul 2 februarie - 2 martie. Potrivit specialiștilor, pe tot parcursul perioadei sunt așteptate temperaturi peste cele specifice dateo din calendar.