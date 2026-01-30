Cum va fi vremea până în martie. Prognoza meteo pentru ultima lună de iarnă

<1 minut de citit Publicat la 08:12 30 Ian 2026 Modificat la 08:46 30 Ian 2026

Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, intervalul 2 februarie - 2 martie. Foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie a public, vineri, prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, intervalul 2 februarie - 2 martie. Potrivit specialiștilor, pe tot parcursul perioadei sunt așteptate temperaturi peste cele specifice dateo din calendar.

Săptămâna 02.02.2026 – 09.02.2026

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice, nord-vestice, centrale și local în cele sudice, dar și mai coborâte în extremitatea de nord-est a țării, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi local deficitar în zonele montane, iar în restul teritoriului va fi apropiat de cel normal pentru acest interval.

Săptămâna 09.02.2026 – 16.02.2026

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în majoritatea regiunilor.

Cantitățile de precipitații vor fi excedentare la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile sudice.

Săptămâna 16.02.2026 – 23.02.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, în cea mai mare parte a țării.

Regimul pluviometric estimat pentru această perioadă va fi ușor excedentar în toate regiunile.

Săptămâna 23.02.2026 – 02.03.2026

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării.