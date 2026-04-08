Noi indicii despre un “Super El Niño” care dă peste cap prognozele meteorologilor: Vară cu valuri de căldură și temperaturi record

Meteorologii avertizează că există indicii tot mai mari că un fenomen El Niño nu este doar iminent - instalându-se pe parcursul verii până la începutul toamnei - ci ar putea fi și unul semnificativ, potrivit CNN.

De fapt, modelele meteorologice indică un "Super El Niño”, ceea ce ar crește semnificativ impactul resimțit în întreaga lume. Astfel de fenomene El Niño extrem de intense sunt rare.

Pentru a declara un El Niño, în general, temperaturile oceanelor dintr-o anumită regiune a Pacificului tropical trebuie să fie cu 0,5 grade Celsius peste media pe termen lung. Un Super El Niño, în schimb, se întâmplă atunci când temperaturile sunt cu peste 2 grade Celsius peste medie. Unele modele computerizate de obicei fiabile, precum suita de modelare europeană, proiectează exact un astfel de rezultat pentru următoarele luni.

El Niño și La Niña, nume care se traduc prin „Băiatul” și „Fata”, sunt cicluri climatice recurente în Oceanul Pacific tropical care au loc la fiecare câțiva ani și pot avea efecte profunde asupra modelelor meteorologice globale. În cazul El Niño, ciclul poate aduce atât inundații, cât și secetă în diferite părți ale Africii, poate contribui la lovirea Coastei de Vest a SUA cu furtuni de iarnă și poate duce la mai multe valuri de căldură la nivel global.

Cum se formează El Niño

El Niño este caracterizat de ape neobișnuit de calde de-a lungul Oceanului Pacific tropical ecuatorial și de o serie conexă de schimbări ale vânturilor și modelelor de precipitații din atmosferă. Este un așa-numit fenomen cuplat, ceea ce înseamnă că pentru a se produce un El Niño, atât oceanul, cât și atmosfera trebuie să reacționeze unul la celălalt în moduri caracteristice.

Atmosfera tinde să reacționeze la apele mai calde prin mutarea zonelor cu precipitații abundente mai aproape de acea regiune fierbinte a oceanului. Vânturile alizee care bat de obicei de la est la vest în apropierea ecuatorului se pot slăbi și apoi își pot inversa și direcția. Aceste schimbări sunt suficient de semnificative pentru a afecta vremea din întreaga lume, ca o serie de piese de domino care se răstoarnă.

În prezent, volume uriașe de apă neobișnuit de caldă se răspândesc sub suprafața oceanului din vestul până în estul Pacificului tropical, unde acea apă se ridică încet la suprafață într-un precursor clar al El Niño. Zonele periodice de vânt care bate de la vest la est au ajutat la transportul acestei ape, în ceea ce sunt cunoscute în mod potrivit sub numele de explozii de vânt de vest.

Deși El Niño și La Niña, fratele mai rece al lui El Niño, sunt fascinante din perspectivă meteorologică, ne pasă de ele datorită modurilor în care pot afecta evenimentele meteorologice extreme din întreaga lume. De fapt, acestea pot provoca daune de miliarde de dolari, iar un El Niño mai puternic ar putea face ca impactul obișnuit să fie mai sever.

Secetă și valuri de căldură

Identificarea unui El Niño în formare și prezicerea evoluției sale „ne oferă o perspectivă timpurie asupra riscurilor în schimbare pentru multe fenomene legate de vreme, inclusiv inundații, secete, valuri de căldură, uragane și furtuni severe”, a declarat Nat Johnson, meteorolog la Laboratorul de Dinamică a Fluidelor Geofizice al Administrației Naționale Oceanice și Atmosferice. „Aceste impacturi meteorologice și climatice modifică randamentele culturilor, răspândirea bolilor, albirea coralilor, pescuitul și multe alte părți ale sistemului terestru care ne afectează viața de zi cu zi.”

Există încă multă incertitudine cu privire la viitorul El Niño, inclusiv o serie de rezultate prognozate, în special în ceea ce privește intensitatea, a spus Johnson. Pentru a întuneca puțin lucrurile, proiecțiile modelelor computerizate realizate în timpul primăverii tind să aibă o precizie mai mică decât proiecțiile realizate în alte perioade ale anului, un fenomen cunoscut sub numele de bariera de predicție a primăverii.

Globul se încălzește deja într-un ritm accelerat, iar un El Niño intens ar accelera acest proces și mai mult, cel puțin pentru câțiva ani. Dacă schimbările climatice sunt ca urcarea pe o scară rulantă, cu unii ani mai calzi decât alții, un an El Niño este echivalent cu a sări în sus și în jos în timp ce mergi pe acea scară rulantă - atingând noi înălțimi record, deși pentru scurt timp.

Ultimul El Niño, care nu a fost un Super El Niño, a dus la deținerea titlului de cel mai cald an în 2024. Ultimul Super El Niño a avut loc în 2015-2016, iar altele au avut loc în 1997-98 și 1982-83.