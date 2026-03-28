Vara lui 2026 nu va fi una obișnuită: Temperaturi de foc, dar și mult mai multe furtuni puternice. Ce ne aduce „Super El Niño”

Vara lui 2026 ar putea veni cu schimbări importante de vreme la nivel global, odată cu o transformare majoră în Oceanul Pacific, scrie Severe Weather. Fenomenul La Niña, care a influențat clima în ultimii ani, este în retragere, iar în locul lui începe să se formeze un El Niño care ar putea deveni unul foarte puternic, chiar de tip „Super El Niño”, în a doua parte a anului.

Un nou ciclu climatic începe

Pe scurt, sistemul climatic global intră într-o nouă fază. Alternanța dintre La Niña și El Niño face parte dintr-un mecanism natural numit ENSO, care influențează vremea la scară planetară.

În acest moment, datele arată o încălzire rapidă a apelor din Pacificul tropical, inclusiv în profunzime. Un rol important îl are un fenomen numit „undă Kelvin”, care transportă apă mai caldă spre suprafață. Pe măsură ce această încălzire se extinde, ea schimbă circulația atmosferică și, implicit, tiparele de temperatură și precipitații din întreaga lume.

Ce înseamnă asta pentru Europa

Pentru Europa, primele semnale indică o vară cu contraste:

Vestul Europei: temperaturi mai apropiate de normal sau chiar ușor mai scăzute, influențate de mase de aer mai răcoroase din Atlantic.

Europa Centrală și de Est (inclusiv România): tendință spre temperaturi mai ridicate decât media.

Precipitații: în general, mai multe ploi decât de obicei în multe regiuni ale continentului, pe fondul unor sisteme de presiune scăzută.

Cu alte cuvinte, nu vor lipsi episoadele de căldură, dar acestea ar putea alterna mai des cu perioade instabile, cu ploi și furtuni.

Modelele de prognoză pe termen lung, inclusiv cel european ECMWF, arată un tipar similar cu alte perioade în care s-a trecut rapid de la La Niña la El Niño: presiune atmosferică mai scăzută în vestul Europei, aer mai cald acumulat spre centru și est, circulație mai umedă, favorabilă ploilor.

Aceste modele nu pot spune exact cum va fi vremea într-un anumit oraș, dar indică direcția generală a sezonului.

La nivel global, efectele sunt la fel de importante. În America de Nord, nordul și estul ar putea avea temperaturi mai moderate, în timp ce vestul și sudul vor fi mai calde. Se așteaptă schimbări în distribuția ploilor, cu zone mai umede și altele mai secetoase. În Atlantic, El Niño ar putea reduce numărul uraganelor, deoarece creează condiții mai puțin favorabile pentru formarea lor, un fel de „scut natural” pentru SUA.

Posibil „Super El Niño”

Deocamdată, toate modelele sunt de acord că El Niño va apărea în vara lui 2026. Ce nu este încă sigur este intensitatea lui. Totuși, unele scenarii indică o probabilitate tot mai mare ca fenomenul să devină foarte puternic spre finalul anului și începutul lui 2027.

Un astfel de episod poate amplifica extremele: ploi abundente în unele zone, secetă severă în altele și schimbări bruște de temperatură.