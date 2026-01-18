„Cea mai rece dimineață de 18 ianuarie din ultimii 60 de ani”. Harta localităților unde a fost cel mai frig

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a prelungit și a extins în acest weekend codul galben de ger. Foto: Getty Images

A fost o nouă noapte geroasă în aproape toată țara. Cele mai mici temperaturi înregistrate duminică dimineață au fost de -21 de grade Celsius la Miercurea Ciuc, -20 de grade la Târgul Lăpuș și -19 de grade la Toplița și Joseni. În București, care se află sub atenționare meteo de vreme geroasă, mercurul din termometre a scăzut la -10 grade Celsius.

UPDATE 09:25 În această dimineață ANM a înregistrat 4 recorduri termice zilnice la stațiile Darabani, Stânca Ștefănești, Gura Portiței, Oltenița, unde a fost cea mai rece dimineață de 18 ianuarie din ultimii aproximativ 60 de ani.

O dimineață geroasă a fost și în Botoșani. Localnicii s-au bucurat însă de răsăritul spectaculos în ciuda temperaturii de -18 grade.

Temperaturi minime înregistrate în această dimineață, 18 ianuarie

-21 grade Miercurea Ciuc

-20 grade Târgu Lăpuș

-19 grade Toplița

-19 grade Joseni

-18 grade Botoșani

-17 grade Rădăuți

-17 grade Întorsura Buzăului

-17 grade Bârnova

-17 grade Darabani

-17 grade Dej

-16 grade Iași

-16 grade Negrești

-16 grade Vaslui

-16 grade Bistrița

-16 grade Târgu Mureș

-15 grade Stânca Ștefănești

-15 grade Roman

-15 grade Sighetu Marmației

-14 grade Oltenița

-10 grade București

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a prelungit și a extins în acest weekend codul galben de ger. Astăzi, gerul va persista în nordul și estul Moldovei, precum și în estul Transilvaniei unde maximele vor fi în general de -12...-10 grade, iar în restul Moldovei, în sudul și centrul Transilvaniei, precum și în Dobrogea, Muntenia și Oltenia se vor înregistra

temperaturi deosebit de scăzute (în medie, cu 7...9 grade mai mici decât cele normale

datei), cu valori ce se vor încadra între -9 și -5 grade.