Codul galben de ger a fost prelungit și extins în mai multe zone din țară. Temperaturile minime vor atinge -20 de grade

Meteorologii anunță că vremea va fi deosebit de rece astăzi (17 ianuarie) în jumătatea estică a țării, iar de duminică (18 ianuarie) în toate regiunile. Foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a prelungit și a extins, sâmbătă dimineață, codul galben de ger. Meteorologii avertizează că temperaturile minime vor ajunge la -20 de grade în unele regiuni în această noapte. Zonele afectate sunt Moldova, Dobrogea, Muntenia, Oltenia, Transilvania, Maramureș și nordul Crișanei.

Astfel, meteorologii anunță că vremea va fi deosebit de rece astăzi (17 ianuarie) în jumătatea estică a țării, iar de duminică (18 ianuarie) în toate regiunile.

Noaptea și dimineața va fi ger în majoritatea zonelor, astfel că temperaturile minime se vor situa în general între -20 și -10 grade, iar în nordul și estul Moldovei și izolat în Transilvania, gerul va persista și pe parcursul zilelor, maximele urmând a se încadra între -15 și -9 grade.

Până la începutul săptămânii viitoare temporar vor fi intensificări ale vântului în sudul Banatului și pe arii restrânse în regiunile sud-estice, cu viteze în general de 40...60 km/h, amplificând senzația de frig.

Cod galben de ger sâmbătă, 17 ianuarie

Interval de valabilitate: 17 ianuarie, ora 10:00 – 17 ianuarie, ora 20:00

Fenomene vizate: temperaturi deosebit de scăzute și ger

Zone afectate: În nordul și estul Moldovei, precum și în estul Transilvaniei va fi ger, cu temperaturi maxime de -15...-10 grade, iar local în centrul și sudul Moldovei, în estul

Munteniei și în Dobrogea vor fi temperaturi deosebit de scăzute (în medie, cu 7...9

grade mai mici decât cele normale datei), cu valori ce se vor încadra în general între -7

și -5 grade.

Cod galben de ger 17 - 18 ianuarie

Interval de valabilitate: 17 ianuarie, ora 20:00 – 18 ianuarie, ora 10:00

Fenomene vizate: ger

Zone afectate: În Moldova, Dobrogea, Muntenia, Oltenia, Transilvania, Maramureș și în nordul Crișanei vremea va fi geroasă. Temperaturile minime se vor situa în general între -20

și -10 grade.

Cod galben de ger duminică, 18 ianuarie

Interval de valabilitate: 18 ianuarie, ora 10:00 – 18 ianuarie, ora 20:00

Fenomene vizate: temperaturi deosebit de scăzute și ger

Zone afectate: Gerul va persista în nordul și estul Moldovei, precum și în estul Transilvaniei

unde maximele vor fi în general de -12...-10 grade, iar în restul Moldovei, în sudul și

centrul Transilvaniei, precum și în Dobrogea, Muntenia și Oltenia se vor înregistra

temperaturi deosebit de scăzute (în medie, cu 7...9 grade mai mici decât cele normale

datei), cu valori ce se vor încadra între -9 și -5 grade.

Cod galben de ger 18-19 ianuarie

Interval de valabilitate: 18 ianuarie, ora 20:00 – 19 ianuarie, ora 10:00

Fenomene vizate: ger

Zone afectate: Vremea va fi geroasă în cea mai mare parte a țării, astfel că temperaturile

minime se vor încadra în general între -20 și -10 grade.