București este sub atenționare meteo de vreme geroasă până la jumătatea săptămânii viitoare. Prognoza ANM

1 minut de citit Publicat la 10:49 17 Ian 2026 Modificat la 10:49 17 Ian 2026

București se află sub incidența unui mesaj de informare meteorologică ce vizează vreme deosebit de rece, geroasă noaptea și dimineața.Foto: Getty Images

București se află, de sâmbătă dimineață până miercurea viitoare, sub o atenționare meteo de vreme deosebit de rece, cu nopți și dimineați geroase. Cerul va fi înnorat în aceste zile, vântul va sufla moderat, iar temperaturile vor scădea până la -12 grade Celsius, potrivit prognozei speciale anunțate de Adminstrația Națională de Meteorologie (ANM).

Cum va fi vremea în intervalul 17 - 18 ianuarie

Vremea va fi deosebit de rece, geroasă dimineața și noaptea. Cerul, mai mult senin ziua va avea înnorări în a doua parte a intervalului, iar vântul va sufla în general moderat.

Temperatura maximă va fi -4...-3 grade, iar cea minimă de -11...-9 grade.

Cum va fi vremea în intervalul 18 - 19 ianuarie

Vremea va fi în continuare deosebit de rece, geroasă dimineața și noaptea. Cerul va avea înnorări, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de -7... -6 grade, iar cea minimă va fi -10...-9 grade.

Cum va fi vremea în intervalul 19 - 20 ianuarie

Vremea se va menține deosebit de rece, geroasă dimineața. Cerul va fi noros ziua, apoi se va degaja treptat.

Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de -5 grade, iar cea minimă va fi de -12...-10 grade.

Cum va fi vremea în intervalul 20 - 21 ianuarie

Vremea va fi în continuare geroasă dimineața și noaptea. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat.

Temperatura maximă se va situa în jurul a 0 grade, iar cea minimă va fi de -10...-8 grade.