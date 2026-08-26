Ploi torențiale cu vijelii și grindină în mai multe regiuni. ANM a emis atenționare meteo Cod Galben de furtuni. Harta zonelor afectate

1 minut de citit Publicat la 10:16 26 Aug 2026 Modificat la 10:16 26 Aug 2026

Nori de furtună și fulgere pe cer. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis miercuri două atenționări meteo Cod galben de furtuni pentru mai multe regiuni ale țării, unde sunt prognozate perioade de instabilitate atmosferică, averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice și intensificări ale vântului.

Prima atenționare este valabilă miercuri, 26 august, între orele 10:00 și 23:00 și vizează cea mai mare parte a zonei montane, precum și estul și sud-estul Transilvaniei.

Potrivit ANM, în aceste zone vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, manifestate prin averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Izolat, pot apărea vijelii, cu rafale de 50-70 km/h, precum și grindină de mici și posibil medii dimensiuni, de 1-3 centimetri.

În intervale scurte de timp, de 1-3 ore, și prin acumulare, cantitățile de apă vor ajunge la 15-20 de litri pe metru pătrat, iar pe arii restrânse pot depăși 30-40 de litri pe metru pătrat.

Meteorologii precizează că manifestări de instabilitate atmosferică vor apărea pe arii restrânse și în restul teritoriului.

Cod galben de furtuni și pentru 27 august

O a doua atenționare cod galben este valabilă joi, 27 august, între orele 12:00 și 23:00.

Zonele afectate sunt estul și sud-estul Transilvaniei, nordul Munteniei, sud-vestul Moldovei și, local, Carpații Meridionali și Orientali.

Și în aceste regiuni sunt prognozate perioade cu instabilitate atmosferică, cu averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Izolat, vântul poate forma vijelii cu rafale de 50-70 km/h, iar meteorologii avertizează și asupra posibilității de grindină de mici dimensiuni, de 1-2 centimetri.

Cantitățile de apă vor fi de 15-20 de litri pe metru pătrat în intervale scurte de 1-3 ore și prin acumulare, iar pe arii restrânse pot depăși 30-40 de litri pe metru pătrat.

ANM menționează, de asemenea, că manifestări de instabilitate atmosferică vor fi posibile pe arii restrânse și în restul țării.