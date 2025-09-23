Prognoza meteo actualizată: Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni

1 minut de citit Publicat la 08:58 23 Sep 2025 Modificat la 09:02 23 Sep 2025

Temperaturile vor fi mai scăzute decât cele normale pentru această perioadă / foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo actualizată pentru următoarele patru săptămâni, în intervalul 23 septembrie - 20 octombrie. Potrivit meteorologilor, în prima săptămână temperaturile vor mai ridicate, iar ulterior, vor fi mai scăzute decât cele normale pentru această perioadă.

Săptămâna 22.09.2025 – 29.09.2025

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice, dar şi uşor mai coborâte în cele estice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi deficitar în cea mai mare parte a ţării.

Săptămâna 29.09.2025 – 06.10.2025

Temperaturile medii vor fi mai coborâte decât cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii ţări, dar mai ales în regiunile estice.

Cantităţile de precipitaţii vor fi local excedentare în sud-vestul teritoriului, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Săptămâna 06.10.2025 – 13.10.2025

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii ţări.

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru acest interval, în toate regiunile.

Săptămâna 13.10.2025 – 20.10.2025

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantităţile de precipitaţii vor putea fi uşor deficitare în regiunile extracarpatice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.