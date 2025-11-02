Record de temperaturi în România: Zile ca de vară la început de noiembrie. ANM anunță când se schimbă vremea

Noiembrie a început cu temperaturi de vară în România. Foto: Hepta

Noiembrie a început cu temperaturi de vară în România. La Bărădia de Mureș s-au înregistrat 25,1°C, un nou record absolut pentru această dată, iar la Oravița termometrele au arătat 17,6°C în zori - cea mai ridicată valoare minimă înregistrată vreodată într-o zi de 2 noiembrie. Directorul ANM, Elena Mateescu, a afirmat la Antena 3 CNN că urmează însă o răcire treptată, mai ales spre mijlocul săptămânii.

Elena Mateescu, director ANM: Prima zi a lunii noiembrie din această toamnă a adus un record, mai ales la stația Bărădia de Mureș, depășind recordul anterior. Ziua de ieri a consemnat 25,1°C în termometre temperatură maximă, depășind recordul anterior de 24,8. Și în această dimineață, la Oravița 17, 6°C, față de recordul anterior de 17,1, fiind cea mai ridicată temperatură minimă la această stație pentru o dimineață de 2 noiembrie de când se fac măsurători meteorologice în țara noastră.

Astăzi, o zi foarte călduroasă, deosebit de caldă pentru perioada în care ne aflăm, posibil ecartul valorilor maxime între 15 până la 24° cu cele mai ridicate valori apropiate de pragul unei zile de vară, ținând cont că acesta este de 25°, în special în Banat și în Crișana.

Chiar și în Capitală, o temperatură maximă în jurul a 20-21°.

Într-adevăr, debutul săptămânii va fi caracterizat de o masă de aer mai rece, care își va face simțită prezența la început în jumătatea nordică a țării, acolo unde maximele, de pildă în Moldova, nu vor mai atinge valori decât până la 15°C, în timp ce în sud vor mai fi posibile valori de 23°, chiar și în Capitală 19-20°, însă de marți vremea se va răci și în restul țării.

Cu toate astea, valorile care se vor consemna cu un ecart între 9 până la 16° se vor situa totuși ușor pe specele specifice datei din calendar. Este posibil să consemnăm la munte, la altitudini mai mari de 1.600m precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare și intensificări ale vântului, iar în zonele mai joase de relief, pe parcursul nopților și dimineților, ceața cu siguranță va putea fi prezentă.