Se anunță zile foarte călduroase în toată țara. Mateescu: „Vom avea maxime de 22 de grade”. Când se răcește vremea

Sunt anunțate temperaturi de până la 22 de grade Celsius zilele următoare. Foto: Hepta

Sunt anunțate temperaturi de până la 22 de grade Celsius zilele următoare, apoi vremea se va răci brusc. Directorul ANM, Elena Mateescu, a precizat la Antena 3 CNN în ce regiuni vor fi cele mai scăzute valori.

Elena Mateescu: Vorbim astăzi și mâine de o vreme apropiată de normalul termic al datei din calendar, cu un ecar la nivelul maximelor cuprins între 10 până la 17°C, la nivelul minimelor între -1° în depresiuni, 10° pe litoral, chiar și în Capitală, o maximă în jurul a 16°C, minime între 3 până la 4°

Și intensificările de vânt vor fi prezente mai ales în zona montană, unde rafalele vor fi cuprinse între 70-90km/h, iar în restul zonelor rafale la cote mai reduse, de 40-50km/h, chiar și în Capitală 35-40km/h.

De miercuri, vremea va fi mai caldă, pentru că treptat, până la finalul lunii octombrie, vorbim de temperaturi ușor peste normalul datei din calendar, maxime între 11 până la 21 -22°. Chiar și minimele vor fi pozitive în întreaga țară: 2 - 14°C. În Capitală, o maximă în jurul a 21°C.

Luna noiembrie va debuta și ea cu o vreme în general frumoasă, dar este posibil după 4 noiembrie să consemnăm într-adevăr o masă de rece care va determina scăderea regimului de temperaturi și precipitații în majoritate a regiunilor, cu precădere însă în partea de centru și est a țării, acolo unde probabilitatea va fi mai ridicată.