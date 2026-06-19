Super El Niño și topirea record a gheții ar putea destabiliza Vortexul Polar. Primele indicii despre viitoarea iarnă grea

Regiunea Arctică este, de fapt, un ocean vast, fără o mare masă terestră continentală. Foto: Getty Images

Datele recente arată că gheața marină arctică se află acum la un nivel minim record pentru jumătatea lunii iunie, intrând în sezonul principal de topire cu o calotă polară slăbită. Cele mai recente prognoze indică o extindere redusă și zone cu concentrație fragilă în partea atlantică a regiunii polare, unde următorul tipar meteorologic va accelera topirea și va aduce, de asemenea, temperaturi mai scăzute în America de Nord, potrivit severe-weather.eu.

Acest lucru vine în contextul dezvoltării rapide a unui puternic Super El Niño în Pacificul tropical. Evenimentele El Niño intense pot remodela tiparele globale de presiune, contribuind la direcționarea aerului mai cald către regiunile polare și influențând viteza cu care calota polară se topește pe parcursul verii și începutului de toamnă.

Această legătură este importantă, deoarece arată semne timpurii ale evoluției sezoniere a vremii. Gheața arctică redusă și un El Niño puternic pot influența ambele vortexul polar, reprezentând un semnal combinat important pentru tiparul vremii din iarna 2026/2027 în Statele Unite, Canada și Europa.

Regiunea Arctică este, de fapt, un ocean vast, fără o mare masă terestră continentală. Este cel mai mic și cel mai puțin adânc dintre oceanele lumii, dar și cel mai rece. Având în vedere dimensiunea și poziția sa, joacă un rol semnificativ în evoluția vremii sezoniere, influențând vortexul polar și circulația atmosferică la nivelul emisferei.

Pe baza datelor despre grosimea, extinderea și concentrația gheții, se poate calcula volumul total al calotei. Volumul gheții din 2026 este în prezent mai mic decât anul trecut și se estimează că va rămâne semnificativ sub nivelurile ultimilor ani.

Aceasta este o calotă de gheață destul de instabilă, care, în anumite tipare meteorologice, poate fi vulnerabilă la topiri rapide, putând ajunge la un nou minim record în septembrie. Prognoza actuală indică un tipar meteorologic care va accelera procesul de topire și va aduce, în același timp, o anomalie de aer rece în Statele Unite și Canada.

Această topire amplificată este determinată de tiparul meteorologic general, care trimite în același timp o anomalie de temperatură scăzută către Statele Unite și Canada. Prognoza anomaliilor de presiune la 500 mb arată o circulație interesantă: un nucleu al Vortexului Polar deasupra Polului, cu o creastă de presiune de ambele părți și o zonă de joasă presiune deasupra estului Statelor Unite.

Creasta de presiune de deasupra Canadei susține o zonă de joasă presiune în estul SUA, favorizând un flux mai nordic. Acest lucru este evidențiat în prognoza anomaliilor de temperatură pe 5 zile pentru săptămâna următoare, cu temperaturi sub normal în mare parte din nordul, centrul și estul Statelor Unite, precum și în sudul Canadei.

Cum ar putea influența slăbirea vortexului polar

Când gheața marină din Arctica este foarte redusă, o suprafață mai mare de ocean rămâne descoperită. Oceanul eliberează mai multă căldură și umiditate în atmosferă în timpul toamnei și începutului iernii. Acest surplus de energie poate perturba circulația atmosferică din regiunile polare și poate favoriza slăbirea vortexului polar.

În același timp, un episod puternic de El Niño modifică tiparele de presiune și circulația atmosferică la scară globală. Aceste schimbări pot genera unde atmosferice care se propagă spre latitudinile înalte și spre stratosferă, unde se află nucleul vortexului polar. Rezultatul poate fi, de asemenea, slăbirea sau destabilizarea acestuia.

Autorii analizei susțin că atunci când gheața arctică este la niveluri foarte scăzute și apare simultan un Super El Niño, cele două fenomene pot acționa în aceeași direcție, crescând probabilitatea ca vortexul polar să fie mai slab în iarna următoare. Un vortex polar slăbit sau perturbat permite maselor de aer arctic să coboare mai des spre latitudini medii, ceea ce poate favoriza episoade de frig în Europa, SUA și Canada.