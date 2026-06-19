Temperaturile urcă la 33 de grade în București. Prognoza meteo specială pentru Capitală

Temperaturile urcă la 33 de grade în București. Foto: Agerpres

Administrația Națională de Meteorologie a emis, vineri, prognoza specială pentru București, până luni seara. Specialiștii anunță temperaturi deosebit de ridicate în Capitală, care vor ajunge până la 33 de grade. Tot astăzi, ANM a emis primele avertizări cod galben de caniculă din acest an.

Prognoză Meteorologică pentru Intervalul 19.06.2026 Ora 10:00 - 20.06.2026 Ora 09:00

Vremea va fi frumoasă și caldă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 28...30 de grade, iar cea minimă de 14...17 grade.

Prognoză Meteorologică pentru Intervalul 20.06.2026 Ora 09:00 - 21.06.2026 Ora 09:00

Vremea va deveni călduroasă. Cerul va fi variabil, temporar cu înnorări după-amiaza și seara, când vor fi posibile averse slabe (1...4 l/mp). Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 30...32 de grade, iar cea minimă de 16...19 grade.

Prognoză Meteorologică pentru Intervalul 21.06.2026 Ora 09:00 - 22.06.2026 Ora 09:00

Vremea se va menține călduroasă, iar disconfortul termic va fi în creștere. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare după-amiaza, dar probabilitatea pentru averse slabe va fi redusă. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 30...32 de grade, iar cea minimă de 16...19 grade.

Prognoză Meteorologică pentru Intervalul 22.06.2026 Ora 09:00 - 22.06.2026 Ora 21:00

Vremea va fi în continuare călduroasă, cu disconfort termic. Cerul va fi variabil, temporar cu înnorări în a doua parte zilei, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 31...33 de grade.

În intervalul 19 iunie, ora 10 - 22 iunie, ora 21, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de informare meteorologică pentru vreme călduroasă și disconfort termic.