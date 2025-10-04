Un nou episod ciclonic vine peste România. Ploile vor depăși cota de inundații în mai multe zone. Temperaturile scad iar cu 10 grade

2 minute de citit Publicat la 22:26 04 Oct 2025 Modificat la 22:37 04 Oct 2025

Un nou episod meteorologic cu ploi peste cota de inundații și temperaturi scăzute se va produce săptămâna viitoare în România. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Elena Mateescu, director ANM, a explicat sâmbătă, la Antena 3 CNN, cum vor evolua lucrurile din punct de vedere meteorologic în România, duminică și pe parcursul săptămânii viitoare.

Astfel, după o ușoară revenire termică în urma căreia maximele în zona sudică vor urca la 20 de grade și chiar peste 20 de grade, temperaturile vor scădea semnificativ din nou, de marți, iar ploile vor fi abundente, posibil peste limita de inundații, în funcție de regiune.

Către finele săptămânii, temperaturile vor crește din nou, a precizat Elena Mateescu.

Ploile vin peste Rom â nia dinspre Mediterana

"Dacă am avut astăzi și vom avea la noapte și mâine un ușor respiro în ceea ce privește regimul de precipitații, de mâine noapte (duminică noaptea, n.r.), își vor face din nou apariția precipitațiile.

Observăm deja sisteme noroase în nuanțele de albastru. Acestea vin dinspre Mediterană, semn că, din nou, cel puțin în zilele de 7 și 8, marți și miercuri, vom avea precipitații destul de însemnate în zona țării noastre.

Cumulat în 24 de ore , este posibil să depășim, din nou, 50 de litri pe metru pătrat, cât este cota de inundații. Asta este limita unei luni octombrie în țara noastră. Vorbesc din punct de vedere meteorologic, pentru că media multianuală a unei luni octombrie în țara noastră, la nivelul precipitațiilor, înseamnă undeva între 45 și 50 de litri pe metru pătrat, în funcție de regiunea unde ne aflăm.

Î n Oltenia a plouat î n dou ă zile dublu față de normalul perioadei

Deja ne apropiem de această medie cu ceea ce am înregistrat în data de 2 octombrie și până în dimineața zilei de 4 octombrie, din ultimul episod.

Iar pentru regiunea Oltenia, care a fost cea mai afectată, avem o cantitate medie la nivelul acestei regiuni, în două zile și jumătate, de 80 de litri pe metru pătrat.

Deci a plouat dublu față de cât ar fi trebuit să plouă în această perioadă.

Scurt moment de respiro, duminică și luni, î n sudul Rom â niei: temperaturile revin la 20 de grade

Duminică, în zona de sud a țării, este posibil să consemnăm 20 - 21 de grade, iar ziua de luni să (le) aducă în partea de sud-vest.

Marți și miercuri, sistemele noroase vor fi responsabile de cantitățile de precipitații în special în jumătatea estică a țării.

Trebuie să menționăm și aportul de umezeală din bazinul vestic al Mării Negre, care va potența nivelul precipitațiilor, pentru că avem un grad mare de umezeală.

Marți și miercuri, maximele scad la 10 - 17 grade. Ploile cuprind Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei

Temperaturile vor fi în scădere marți și miercuri, undeva la 10 până la 17 grade.

Abia de joi, în a doua parte a săptămânii viitoare, din nou vom vorbi de temperaturi de 21 - 22 de grade.

Observăm deja că, de această dată, jumătatea vestică este mai rece, în medie.

Vorbim și de nivelul de precipitații, care va suferi o deplasare de la sud-vest către sud-est și cu precădere vom vorbi de precipitații în Muntenia, în Dobrogea și este posibil și jumătatea de sud a Moldovei.

Către finalul săptămânii viitoare, ne apropiem din nou de 21 - 22 de grade.

Și, cu siguranță, așa va fi până la finalul lunii octombrie, cea de-a doua lună din această toamnă, având în vedere alternanțele deja cu care ne-am obișnuit", a spus Elena Mateescu la Antena 3 CNN.