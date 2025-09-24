Uraganul Gabrielle se îndreaptă amenințător către Europa, cu o viteză a vântului de peste 200 km pe oră

1 minut de citit Publicat la 10:58 24 Sep 2025 Modificat la 11:01 24 Sep 2025

Uraganul Gabrielle se îndreaptă către Europa FOTO: Getty Images

Uraganul Gabrielle este al doilea uragan major al sezonului din Atlantic, formându-se acum mai puțin de o săptămână în Atlanticul tropical central.

S-a intensificat rapid în apropierea Bermudelor, dar după o virare bruscă spre dreapta se îndreaptă acum înapoi peste Atlantic, către Azore.

Deși Gabrielle va slăbi în intensitate pe măsură ce va traversa ape mai reci, părți din vestul Europei se află sub amenințarea de a fi lovite de fenomene meteorologice extreme, potrivit BBC.

Traseul uraganului Gabrielle

Până acum, în acest sezon au fost mai multe furtuni tropicale și uragane în estul Pacificului decât în bazinul Atlanticului. Sezonul uraganelor din Atlantic a fost liniștit din mai multe motive, dar acum ne aflăm în perioada de vârf a activității uraganelor.

Gabrielle s-a intensificat luni, devenind un uragan major în apropierea Bermudelor. La începutul zilei de luni, era încă un uragan de categoria 4, cu vânt violente de peste 217 km/h.

Potrivit Centrului Național britanic pentru Uragane, Gabrielle pare să fi atins intensitatea maximă. Nucleul uraganului este mai puțin distinct, probabil ca rezultat al intersectării cu vântul vertical. Acest fenomen tinde să slăbească și în cele din urmă să distrugă uraganele.

Se preconizează că Gabrielle va fi ghidat spre nord de presiune ridicată sub-tropicală, apoi va accelera fiind preluat de un flux de vânt vestic mai puternic.

Dar aici apele mai reci ar trebui să provoace slăbirea mai rapidă a lui Gabrielle.

Cu toate acestea, se așteaptă ca Gabrielle să rămână un uragan major atunci când se va apropia de Azore, joi seara. Aici s-ar putea produce valuri mari, estimate la 5-6 metri înălțime.

De acolo, resturile uraganului Gabrielle vor avansa către continentul european.

Ploi abundente în drum spre Portugalia

Prezicerea locului unde un uragan va lovi cu aproximativ cinci zile înainte poate fi foarte dificilă.

Uraganele eliberează o cantitate uriașă de energie și căldură în atmosferă și, atunci când traversează Atlanticul, disturbă modelul curentului de jet. Acest lucru este ceva cu care toate modelele computerizate s-au confruntat istoric și care duce la un grad mai mare de incertitudine.

Schimbările climatice pot adăuga incertitudine, uraganele fiind așteptate să devină mai puternice, să încetinească și să se intensifice rapid mai des.

Totuși, modelele principale de calcul arată acum un acord mult mai mare.

Atât previziunile EC, cât și GFS arată o zonă de presiune joasă (resturile lui Gabrielle) care vor ajunge în Portugalia duminică. O combinație de valuri mari, vânt puternic și ploi abundente este probabil să aducă unele perturbări aici.