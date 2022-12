Val de aer polar peste Europa! Vremea se schimbă radical și în România

Un val de aer polar a acoperit Europa. Meteorologii anunță ninsori și viscol în mai multe zone ale țării.

Sursa foto: getty images

Un val de aer polar care a acoperit Europa a determinat meteorologii din Germania să emită cod roșu de polei și de ninsori.

De asemenea, vorbim despre un cod portocaliu de ger în Franța, Elveția, Serbia și Irlanda.

La noi în țară, meteorologii au emis cod galben de viscol, de ninsori și polei pentru mai multe zone.

”Se pare că am avut prima tentativă de instalare a unui val de aer polar, o vreme foarte rece, caracteristică acestui sezon.

A fost și cea mai rece dimineață, dar suntem abia la început. Trebuie să ne obișnuim cu aceste temperaturi pentru că suntem abia la începutul iernii.

Au fost temperaturi ușor sub pragul gerului, în depresiuni chiar sub -10 grade, temperaturi negative în toată țara, acest lucru însemnând că solul s-a răcit destul de mult. De acum intrăm sub incidența unei mase de aer cald, deci pasajul acesta a fost de scurtă durată. Dar dacă acum ne încălzim, se pare că săptămâna următoare ne vom răci din nou.

Chiar din această noapte avem oscilații destul de mari. De la temperaturi negative resimțite în toată țara, vom trece la temperaturi pozitive la noapte în toată țara”, a explicat meteorologul Alina Șerban la Antena 3 CNN.

Cod galben de vreme rea în România

”Trebuie să amintim și de acel cod, pentru că este foarte important pentru că în zonele montane, în zona Carpaților Meridionali, va ninge, iar vântul va prezenta intensificări ale vântului, deci în aceste zone va fi viscol, intensificări cu rafale de peste 70-90 km/h. Mai mult decât atât, mai avem un peisaj cu precipitații în partea de sud a țării, mai amestecate în Oltenia, dar mare atenție pentru că se va depune polei în multe zone ale țării, în condițiile în care vorbim de precipitații lichide care vin pe un sol rece”, a mai spus meteorologul.

Cum va fi vremea de Crăciun și Revelion

”La momentul acesta nu putem estima perioada Sărbătorilor, dar ne putem raporta la niște medii per total de interval, astfel încât, dacă săptămâna aceasta vremea este mai caldă, pentru că se încălzește zilele acestea și vom ajunge la temperaturi de peste 10 grade, săptămâna următoare se pare că vom ajunge din nou la temperaturi negative în cea mai mare parte a țării, la temperaturi ușor sub pragul gerului în depresiuni, sub -10 grade vorbind de minime, iar maxime ușor sub cele normale pentru această perioadă”, a anunțat Alina Șerban la Antena 3 CNN.