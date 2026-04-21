Vreme anormal de rece în toată țara, în următoarele două săptămâni. Prognoza meteo până pe 18 mai

1 minut de citit Publicat la 08:33 21 Apr 2026 Modificat la 09:16 21 Apr 2026

Administrația Națională de Meteorologie a publicat, marți, prognoz meteo pentru următoarele patru săptămâni, intervalul 20 aprilie - 18 mai. Estimările specialiștilor arată că în prima jumătate a perioadei temperaturile vor fi cu mult mai scăzute decât cele normale.

Săptămâna 20.04.2026 – 27.04.2026

Valorile termice vor fi cu mult mai scăzute decât cele normale pentru această săptămână, în cea mai mare parte a țării.

Regimul pluviometric va fi deficitar în regiunile vestice, sud-vestice și sud-estice, în timp ce în restul teritoriului se va situa în limite în general normale pentru această perioadă.

Săptămâna 27.04.2026 – 04.05.2026

Regimul termic se va situa cu mult sub normele clomatologice ale perioadei, în toată țara.

Regimul pluviometric va fi deficitar în vestul și nord-vestul teritoriului, ușor excedentar în regiunile sud-estice, iar în restul țării se va situa în limite normale pentru această săptămână.

Săptămâna 04.05.2026 – 11.05.2026

Valorile termice se vor situa în jurul celor normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării.

Regimul pluviometric va fi deficitar, îndeosebi în regiunile vestice și sud-vestice, în timp ce în restul teritoriului se va situa în jurul normelor climatologice pentru această săptămână.

Săptămâna 11.05.2026 – 18.05.2026

Regimul termic va fi apropiat de cel normal pentru această săptămână, în majoritatea regiunilor.

Cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de cele normale pentru acest interval, în cea mai mare parte a țării.