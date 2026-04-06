Vreme de iarnă înainte de Paște. Șefa ANM anunță unde va ploua și unde va ninge sâmbătă și duminică

O masă de aer rece va afecta întreg teritoriul României. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Vremea se schimbă radical începând de joi, când temperaturile scad în toată țara, iar ploile, vântul și ninsorile revin chiar înainte de Paște, potrivit prognozei prezentate de Elena Mateescu, directorul Administrația Națională de Meteorologie (ANM), la Antena 3 CNN.

Potrivit șefei ANM, de miercuri, o masă de aer rece va afecta întreg teritoriul României, astfel că temperaturile vor fi cuprinse între 3 și 13 grade.

De asemenea, la munte se va depune strat nou de zăpadă 10-15 centimetri.

„Încă de mâine, temperaturile vor scădea în întreaga țară. Dacă astăzi am înregistrat 25 de grade pragul unei zile de vară și chiar 26 de grade în partea de sud-vest, la Drobeta Turnu Severin, la multe stații din sud, 25 de grade Celsius, cum ar fi Calafat, partea de sud-est, Focșani, Râmnicu Sărat, Tecuci.

De mâine, un ecart între 10 până la 19 grade, pentru că de miercuri deja masa de aer foarte rece să determine maxime în jurul a 4 până la 13 grade Celsius, cu mici variații de la o zi la alta. Până în ziua de duminică vom conta pe astfel de valori.

Vorbim în același timp și de intensificări ale vântului, o vreme rece, precipitații mixte la munte, ninsori, strat de zăpadă și viscol. Începând de mâine noapte, precipitații mixte în partea de centrul și sud-estul țării.

La munte vor predomina ninsorile, iar la altitudini mari, în Carpații Meridionali și Orientali se va depune strat nou de zăpadă 10-15 centimetri, asociat cu intensificări de vânt cu viteze de peste 80, 90 și chiar peste 100 de kilometri pe oră. Va fi viscol, iar până la intervalul perioadei avertizate, până joi dimineață, cantități de apă de 10-20 de litri pe metru pătrat.

Din punct de vedere termic, așa cum menționam, valori în scădere, iar pentru ziua de sâmbătă și duminică, în ajunul sărbătorii Pascale, contăm sâmbătă pe trei până la 13 grade. În noaptea de sâmbătă spre duminică, minime între -3 grade în depresiuni, până la 7 grade pe litoral.

Iar prima zi a sărbătorii Pascale, în ziua de duminică, de asemenea 4-14 grade, cu minime între -1 grad în depresiuni, până la 8 grade pe litoral”, a declarat Elena Mateescu, luni, la Antena 3 CNN.