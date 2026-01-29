Vremea în București se răcește iar și revin ploile, apoi gerul: Maximele ajung la -3 grade. Prognoza meteo pentru weekend în Capitală

ANM anunță că revine gerul în București. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Vremea se va răci în Capitală, în acest weekend, temperaturile maxime vor scădea până la -3 grade, vântul se va intensifica şi va ploua slab, conform prognozei speciale pentru Bucureşti, publicată joi de Administraţia Naţională de Meteorologie.

Astfel, de joi, ora 20:00, până vineri, ora 10:00, cerul va fi noros şi temporar va ploua slab. Vântul va sufla moderat, trecător cu intensificări (rafale de 35...40 km/h). Temperatura minimă va fi de 0 - 2 grade.

De vineri, ora 10:00, până sâmbătă, ora 10:00, vremea va fi închisă şi se va răci. Temporar va ploua, iar în a doua parte a nopţii vor fi posibile şi precipitaţii slabe sub formă de lapoviţă şi ninsoare. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă va fi de 4 - 6 grade, iar cea minimă se va situa în jurul valorii de 0 grade.

De asemenea, de sâmbătă, ora 10:00, până duminică, ora 10:00, vremea va continua să se răcească. Cerul va fi noros şi trecător vor fi posibile precipitaţii slabe mixte. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări noaptea, când la rafală se vor atinge viteze de 30 - 40 km/h. Temperatura maximă va fi de 0 - 2 grade, iar cea minimă între -7 şi -5 grade Celsius.

Duminică, între orele 10:00-18:00, vremea va deveni deosebit de rece, astfel că temperatura maximă va fi de -3, respectiv -2 grade. Cerul va avea înnorări temporare, iar vântul va avea intensificări cu viteze de 40 - 45 km/h, amplificând senzaţia de frig.

Potrivit ANM, în intervalul 29 ianuarie ora 20:00 - 1 februarie, ora 18:00, municipiul Bucureşti se va afla sub incidenţa unei informări meteorologice pentru vreme deosebit de rece, precipitaţii mixte şi intensificări ale vântului.