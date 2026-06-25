Weekend de foc în România: Temperaturile urcă la 39 de grade, iar de luni va fi și mai cald. Unde se anunță 40 de grade

Weekend de foc în România: Temperaturile urcă la 39 de grade. Foto: Agerpres

România intră sub un val de căldură care se va extinde și se va intensifica de la o zi la alta, anunță Administrația Națională de Meteorologie. Cele mai ridicate temperaturi sunt așteptate în vest, nord-vest și centru, unde valorile vor ajunge la 36-37 de grade vineri, 37-38 de grade sâmbătă și până la 39 de grade duminică. Marți, temperaturile cresc și mai mult și ajung la 40 de grade, avertizează meteorologii.

Potrivit ANM, valul de căldură este provocat de o masă de aer fierbinte, tropical, venită dinspre nordul Africii. Aceasta s-a extins și s-a intensificat treptat, în perioada 20-24 iunie 2026, peste vestul, sud-vestul și parțial centrul Europei, ducând la temperaturi deosebit de ridicate și chiar la recorduri istorice, mai ales în Franța.

Conform modelului global ECMWF, în 24 iunie, la ora 12 UTC, aerul foarte cald era prezent la nivelul de 850 hPa, adică la aproximativ 1.500 de metri deasupra solului, cu valori maxime de 20-26 de grade.

În perioada 21-24 iunie, cele mai ridicate temperaturi maxime au fost înregistrate în Spania și Franța, unde valorile au depășit frecvent 40 de grade. Cea mai mare temperatură a fost de 44,8 grade, pe 22 iunie, la Andujar, în sudul Spaniei.

În Franța, indicatorul termic național, calculat ca medie a temperaturilor de zi și de noapte înregistrate la 30 de stații meteorologice de referință, a ajuns marți, 23 iunie, la valoarea critică de 29,8 grade. Miercuri, 24 iunie, la ora 17:00, acesta atinsese 30 de grade, un nou record național, peste precedentul record de 29,44 grade, stabilit pe 25 iulie 2019 și pe 5 august 2003.

ANM explică faptul că, până la sfârșitul lunii iunie, pătrunderile de aer mai rece peste zona Atlanticului și vestul Europei, apoi peste nord-vestul și nordul continentului, vor împinge dorsala de aer foarte cald nord-african mai întâi către centru și nord-est, iar apoi aceasta se va poziționa peste jumătatea sudică a Europei.

Temperaturi de foc și în România

În acest context, și România va fi afectată de un val de căldură în extindere și intensificare. Cele mai mari temperaturi vor fi în vest, nord-vest și centru. Vineri, 26 iunie, sunt estimate maxime de 36-37 de grade, sâmbătă, 27 iunie, de 37-38 de grade, iar duminică, 28 iunie, valorile vor urca până în jurul a 39 de grade. ANM precizează că aceste valori sunt comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie pentru aceste regiuni.

Și în celelalte zone ale țării vremea va fi călduroasă, cu maxime între 30 și 34 de grade. Din weekend, însă, vremea va deveni caniculară, cu temperaturi de cel puțin 35 de grade, mai ales în zonele de câmpie și de podiș.

Disconfortul termic se va accentua mai întâi în Câmpia de Vest și local în Câmpia Română, apoi în cea mai mare parte a țării. Indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități, ceea ce va însemna temperaturi resimțite de peste 37 de grade.

Potrivit estimărilor modelului ECMWF din dimineața zilei de 25 iunie 2026, vârful acestui val de căldură va fi atins luni, 29 iunie, și marți, 30 iunie. Atunci, în cea mai mare parte a țării, temperaturile maxime vor depăși 35 de grade, iar în vest, nord-vest, pe arii mai restrânse în centru și izolat în sud și est se vor atinge 39-40 de grade.

Tot atunci vor fi și nopți tropicale, cu temperaturi minime care nu vor coborî sub 20 de grade la câmpie, deal și podiș.

ANM arată că intensificarea valului de căldură este favorizată și de un câmp de presiune ridicată la nivelul solului. Acesta determină mișcări descendente în atmosferă, iar aerul care coboară se comprimă și se încălzește și mai mult la nivelul solului. În același timp, acest fenomen inhibă formarea norilor.

Pentru joi, 25 iunie, ANM a emis cod galben pentru cea mai mare parte a țării. Pentru vineri, 26 iunie, codul galben a fost extins la nivelul întregii țări.

De asemenea, pentru județele din Crișana, Maramureș, nordul Banatului, vestul și nord-vestul Transilvaniei a fost emis cod portocaliu de val de căldură, temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic accentuat.

Administrația Națională de Meteorologie anunță că, în funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor, va actualiza și va emite noi mesaje generale în zilele următoare.