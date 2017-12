Adrian Năstase îl pune la punct pe Gabriel Liiceanu

De Sarbatori, Liiceanu – ideologul hartiei igienice – si-a extins competentele intelectuale, devenind, recent, si ideolog al Flegmei. Suparat pe TVR si pe jurnalistul Ionut Cristache – in emisiunea caruia fusese criticat – s-a razbunat, scriind un articol intitulat „Scuipati aici”, scrie Adrian Năstase pe blog.

"Era suparat si pentru ca Ionut Cristache, intr-o emisiune la care fusesem invitat, mi s-a adresat cu formula „domnule premier”. Banuiesc ca, in talibanismul lui, Liiceanu ar fi capabil sa-l considere si pe Corneliu Coposu un infractor, in conditiile in care acesta facuse puscarie. Departe de mine ideea de a face comparatii dar te-ai astepta ca „intelectualul lui Basescu” sa fi inteles, intre timp, ca unele dosare dispuse de mentorul sau au avut obiective politice. Incapacitatea de a incerca sa fie obiectiv, ANALIZAND continutul unei dezbateri, il transforma, din pacate, intr-un filosof al sordidului, la cealalta extrema a lui Vadim.

Poate ca aceasta a fost si ratiunea pentru care reprezentantii ONG-urilor care au mers astazi la guvern au refuzat sa primeasca alaturi de ei un profitor al tranzitiei.

Pentru ca el a redeschis acest subiect, ii fac un mic cadou, de sarbatori, si public, inca o data (fara sa primesc drepturi de autor), un comentariu pe care i l-am dedicat in urma cu cateva saptamani.:

„N-a #rezistat Liiceanu. Era necesar ca toata lumea sa inteleaga ca el este mentorul lui Malin Bot si ideologul hartiei igienice. In declaratia lui pentru Bot spune despre niste carti pe care nu le-a citit ca sunt „abjectii”. Cel care il pupa in fund pe creatorul statului mafiot, declarandu-se mandru ca face parte dintre „intelectualii lui Basescu”, cel care a „pedepsit” comunismul, mulgandu-i timp de 30 de ani cea mai buna editura, tiparindu-si si retiparandu-si acolo brosurile sale gangav-filozofice, a devenit in ultimii ani ideologul urii si intolerantei. O ideologie de tip legionar.

Ar trebui trimise oare anumite carti, cele ce nu obtin stampila cenzurii sale „morale”, in Padurea de la Snagov ?”", mai scrie Năstase.