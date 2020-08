Năstase, mesaj-surpriză pentru PSD înaintea alegerii noii conduceri: "Proiectul Adrian Năstase..."

"Am pierdut, în cinci ani, peste un milion de voturi. Şi, în loc să facem o evaluare corectă a ce am greşit, de fiecare dată am primit scuze din partea conducerii. În loc să fim un partid învingător, suntem azi un partid care caută să se victimizeze – uneori într-un mod ridicol. (...) Eu propun acest proiect şi candidez pentru Preşedinţia PSD, pentru ca partidul nostru să redevină cel mai important partid din România, un partid care câştigă alegeri şi nu care se scuză.

Analiza ultimilor ani este tristă. Partidul Social Democrat a devenit un actor de rangul al doilea pe scena politică din România, iar riscul este de a retrograda pe poziţia a treia. Suntem în situaţia de a fi prinşi captivi între două fronturi, încercând să facem faţă atacurilor PD-L şi să ţinem piept concurenţei dinspre PNL pentru întâietate în opoziţie. Partidul nostru a intrat într-o „zonă gri”.

Stânga românească se află strânsă ca într-o menghină între dreapta populistă, reprezentată de partidul prezidenţial, şi dreapta liberală promovată de PNL". se arată într-o bucată din programul lui Năstase de atunci, pe care social - democratul îl vede ca fiind bun de implementat și în prezent", spunea atunci Adrian Năstase.

Adrian Năstase le expunea membrilor PSD și angajamentele sale politice:

"Vă chem alături de mine pe toţi cei care împărtăşiţi aceste valori, principii şi idealuri. În faţa voastră, a membrilor şi simpatizanţilor Partidului Social Democrat, îmi iau următoarele angajamente politice:

Să recâştig respectul şi încrederea cetăţenilor faţă de partidul nostru;

Să apăr membrii şi simpatizanţii în faţa abuzurilor „puterii portocalii”;

Să stopez migraţia parlamentară şi să-i readuc în partid pe „fiii risipitori”;

Să pun capăt clientelismului, nepotismului şi cumpărării de funcţii;

Să promovez femeile merituoase în conducerea partidului şi în funcţii

publice;

Să promovez cât mai mulţi tineri, atât în partid, cât şi în viitoarea echipă de

guvernare;

Să deschid partidul către societate, pentru a atrage oameni de valoare;

Să propun şi să realizăm o politică de opoziţie viguroasă şi credibilă:

Să recâştig votanţii noştri pierduţi şi să atrag noi categorii de votanţi;

Să formez o echipă capabilă să câştige alegerile din perioada 2012-2014.

Am demonstrat împreună că putem îndeplini marile obiective ale României. Am putea demonstra împreună că putem construi societatea noilor şanse pentru fiecare cetăţean român. Guvernarea actuală nici nu ştie, nici nu poate, nici nu vrea", a scris Adrian Năstase.