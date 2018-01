Adrian Năstase, reacții la ultimele evenimente din PSD

Adrian Năstase comentează ultimele evenimente din interiorul PSD și consideră că deznodământul acestora înseamnă vești foarte bune și că partidul a demonstrat că are numeroși lideri cu viziune.

”In ultimile zile, am fost solicitat, de numeroși prieteni, colegi sau jurnaliști, să-mi expun public opinia despre evenimentele din Partidul Social Democrat, în calitate de președinte fondator al acestuia. Am ezitat să fac acest lucru. Nu pentru că s-ar supăra Ionuț Matei sau Livia Stanciu, ci pentru că nu am dorit ca opiniile mele să fie considerate că ar avantaja/dezavantaja una sau alta dintre părți. Pentru că sunt cel care, alături de alți colegi, am realizat trecerea de la PDSR la PSD, și unificarea social-democrației românești, in 2001, consider că am nu doar dreptul moral, ci chiar obligația de a-mi spune public opiniile și de a face unele evaluări, in anumite momente importante. Ceea ce si fac…

„Prietenii” vicleni ai PSD, care se așteptau ca luptele din Comitetul Executiv să fie atât de intense încât să apară un nou UNPR, au de ce să fie furioși, deoarece partidul a rămas unit, chiar dacă unii au pierdut și alții au câștigat. Menținerea unității PSD si a grupului său parlamentar este o veste foarte bună, deoarece planul de guvernare, prezentat in campania electorala, poate fi pus în aplicare .

O altă veste bună este aceea că diferențele de viziune/interese între principalii actori ai conflictului nu au fost o simplă bătălie între persoane, ci s-au propus idei în legătură cu regenerarea activității politice din PSD, ceea ce mi-a arătat că în interiorul partidului sunt numeroși lideri în măsură să gândească în perspectivă, dincolo de interesele politice imediate” scrie Adrian Năstase.

Întreaga opinie, AICI