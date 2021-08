Adrian Negrescu îl contrazice pe Cîțu. Economia nu și-a revenit și nici nu am ieșit din criză

Guvernanții pregătesc desființarea unor pensii de serviciu care se acordă în baza Legii nr. 223/2015. Claudiu Năsui ar fi cerut mobilizarea partenerilor de Coaliție, PNL și UDMR, pentru a avea 51% și a desființa toate pensiile speciale, inclusiv pe cele ale polițiștilor și militarilor.

USR-PLUS vrea desființarea pensiilor de serviciu care se acordă în baza Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat.

Analistul economic, Adrian Negrescu, a vorbit la Antena 3 despre aceste desființări de pensii speciale și despre creșterea prețurilor din următoarea perioadă.

”În privința pensiilor, lucrurile evoluează pe premisele pe care le anticipam. Faptul că va crește vârsta de pensionare, am înțeles că va fi un proiect pilot, mai ales în sectorul medical, unde vârsta de pensionare va crește la 67 de ani.

Sunt foarte curios câți dintre medici vor reuși să practice cu adevărat medicină până la vârsta respectivă, urmând ca apoi, treptat, în funcție de cum evoluează lucrurile, să creștem vârsta de pensionare la toți salariații din România. De ce? Pentru că statul, în acest moment, se împrumută ca să aibă cu ce să plătească pensiile.

Până atunci, însă, pensiile vor rămâne înghețate și probabil vor rămâne înghețate și în anul următor, iar inflația va eroda și mai mult puterea de cumpărare a acestor pensionari, care, din păcate, sunt victime de serviciu ai acestei crize economice și a acestui mod în care Guvernul a ținut să gestioneze această situație socială, generată de pandemia COVID”, a declarat analistul economic.

Acesta a discutat apoi și despre creșterea prețurilor și despre faptul că premierul Florin Cîțu afirmă că am ieșit din criza economică generată de pandemie.

”Economia deloc. Chiar astăzi am lansat un studiu împreună cu o companie specializată în reorganizarea companiilor, în care am constatat faptul că ce spuneam noi anul trecut, că vor fi aproape 60.000 de companii care se vor afla în zona de risc, s-au confirmat. În primele 6 luni, conform datelor de la Registrul Comerțului, avem 60.000 de companii care și-au închis porțile. 32.000 radiate, cu 4!% mai mult decât anul trecut. Dizolvate, 14.265. Activitate suspendată, peste 6.000, iar în insolveță, 3.700, cu 30% mai mult decât anul trecut”, a explicat Adrian Negrescu la Antena 3.

Premierul Florin Cîțu a dat astăzi declarații de presă și a vorbit despre situația cetățenilor români din Afganistan, dar și despre creșterea economică de 13,6%, despre care a spus că este ”cea mai rapidă revenire economică pe care a avut-o România”.

”Dragi români, v-am promis vești extraordinare din economie - 13% creștere economică. Sună bine, nu? Mai ales că am trecut împreună prin contextul nefericit de anul trecut, când economia globală a suferit cea mai mare lovitură din ultima sută de ani.

(...) Am lucrat din greu și am reușit, dar pentru asta vă mulțumesc vouă, dragi români. Nu aș fi reușit fără voi. Adevărații eroi sunteți voi. Cifrele arată că economia României a depășit criza economică în doar un an, fiind cea mai rapidă revenire economică pe care a avut-o România după o astfel de criză. Cred că ultima dată a fost acum 100 de ani”, a declarat Florin Cîțu.

