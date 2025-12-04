Daniel Băluţă a semnat ordinul de începere a lucrărilor pentru extinderea magistralei de metrou M4. Care va fi traseul celor 14 stații

Proiectul vizează extinderea metroului pe o distanță de 11 kilometri, între Gara de Nord şi Gara Progresul. FOTO: Hepta

Primarul Sectorului 4 și candidatul PSD pentru Primăria Capitalei, Daniel Băluţă, a semnat, joi, ordinul de începere a lucrărilor pentru extinderea magistralei de metrou M4, cu încă 14 stații. Proiectul vizează o investiție de 3,5 miliarde de euro și extinderea metroului pe o distanță de 11 kilometri, între Gara de Nord şi Gara Progresul.

Daniel Băluță a precizat că doar extinderea magistralei M4 va aduce în 2040 - 58,6 milioane de călători suplimentari pe an. De asemenea, a spus că acest proiect va avea nevoie de doi ani de proiecte şi cinci ani de execuţie.

“Este poate cel mai clar semn că intrăm într-o etapă nouă pentru capitală. Investim 3,5 miliarde de euro, peste 17 miliarde de lei, fonduri europene nerambursabile, atrase de Sectorul 4, pentru a uni nordul şi sudul oraşului printr-o magistrală modernă, continuă şi predictibilă”, a declarat Daniel Băluţă, joi, într-o conferinţă de presă.

Daniel Băluţă a precizat care va fi traseul noii linii de metrou. ”Noul traseu va avea 11 kilometri şi va traversa cartierele Gara de Nord, Uranus, 13 Septembrie, Giurgiului, şi Progresul, adică va trece pe teritoriul sectoarelor 1, 4 şi 5 şi al comunei Jilava, din judeţul Ilfov. Asigur cetăţenii că începerea acestor lucruri nu înseamnă că traficul va fi dat peste cap”, a mai spus primarul Sectorului 4.

Prezent la eveniment, ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban, a afirmat că acesta este cel mai mare proiect de infrastructură din Capitală.

”Protocolul dintre Ministerul Transporturilor şi Primăria Sectorului 4 prinde astăzi contur. Primăria Sectorului 4 a semnat astăzi ordinul de începere pentru cea mai mare lucrare, cel mai mare proiect de infrastructură din istoria Capitalei - magistrala M4 de Metro. Sunt convins că din 8 decembrie Daniel Băluţă va fi primarul Capitalei şi astfel de lucrări de infrastructură mare, cum este şi pasajul Unirii, se vor regăsi în toate sectoarele din Bucureşti. 14 staţii noi vor fi construite pe acest traseu între Gara de Nord şi Gara Progresul, care vor transforma practic acest coridor în cea mai importantă axă de mobilitate a oraşului”, a declarat ministrul Transporturilor.

"Cel mai mare proiect de infrastructură"

Amintim că Daniel Băluță a spus la Antena 3 CNN că alegerea sa în funcția de primar general al Capitalei va facilita proiectul extinderii magistralei de metrou M4:

“Fiecare stație de metrou are nevoie de un PUZ. Primăria Municipiului București trebuie să se implice activ în această documnetație de urbanism. Prezența la Primăria Capitalei este importantă și pentru acest proiect important pentru bucureșteni”.

El a subliniat că finanțarea extinderii M4 va fi asigurată din fonduri europene: “Este cel mai mare proiect de infrastructură din România. Avem un deficit de 30 de miliarde de lei, această lucrare aduce la buget 17 miliarde de lei, deci mai mult de jumătate. Banii sunt integral din Programul Operațional de Transport, bani de la UE. Încă o șansă pentru orașul nostru să se dezvolte și fac parte din cei 5 miliarde de euro pe care deja i-am accesat pentru Sectorul 4”.