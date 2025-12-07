Daniel Băluță: “Vom supraveghea numărătoarea voturilor până în ultima secundă. Rezultatele de la Exit-poll, neconcludente”

Daniel Băluță este candidatul din partea PSD la Primăria Generală a municipiului București FOTO: Inquam Photos / George Călin

Candidatul PSD pentru funcția de primar general al Capitalei a declarat după închiderea urnelor că este esențială numărarea tuturor voturilor și că rezultatul exit-poll-ulului este neconcludent.

“Mulțumesc bucureștenilor care s-au prezentat la vot, dar și celor care nu s-au prezentat la vot. Vreau să mulțumesc colegilor mei, vreau să mulțumesc echipelor de voluntari pe care ke-am avut în teren. Nu au făcut altceva decât să arate în campanie că este vorba despre rezultate și este vorba despre performanțe.

În ceea ce privește rezultatul exit-poll-ului, el este unul neconcludent, este esențială numărătoarea voturilor. Îi rog pe toți colegii mei din secțiile de votare să fie extrem de atenți. Îi somez pe toți cei care au gânduri necurate să uite de ele. Vom supraveghea numărătoarea voturilor până în ultima secundă”.

Primele cifre ale exit-poll-ului realizat, duminică, de CURS-Avangarde arată că Ciprian Ciucu este primul clasat la alegerile pentru Primăria Capitalei, la distanță mare de candidatul PSD.

Ciprian Ciucu: 32,7%

Daniel Băluță: 26,3%

Anca Alexandrescu: 20,2%

Cătălin Drulă: 12,8%

Ana Ciceală: 6%

George Burcea: 1%

Altul: 1%

Cifrele sunt valabile pentru măsurătorile de până la ora 19:30.