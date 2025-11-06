Sociolog, despre lupta pentru Primăria Bucureștiului: "Ierarhia e strânsă". De ce spune că Băluţă ar avea un avantaj electoral

Sociologul Marius Pieleanu a comentat, joi seară, în direct, la Antena 3 CNN, fotografia momentului din bătălia pentru postul de primar general al Bcureştiului. Acesta a analizat șansele candidaţilor la alegerile din 7 decembrie şi a afirmat că Daniel Băluţă, de la PSD, ar avea "un uriaş avantaj electoral" datorită sprijinului care vine de la Cristian Popescu Piedone.

"Ierarhia de acum 10 zile se păstrează, cu Daniel Băluţă în frunte, să zicem undeva 25-28%, cu Ciprian Ciuc 23-25% şi cu Cătălin Drulă, care urcă uşor: 18-21%. Sunt relativ strânse şi, atenţie, şi Anca Alexandrescu este cotată 16-18%. Liviu Negoiță, fostul primar al Sectorului 3, este bine văzut mai ales în Sectorul 1. Este prezent în fotografia de moment. Îl mai avem şi pe Vlad Gheorghe în fotografia de moment.

Daniel Băluţă are un uriaş avantaj electoral, cel al sprijinului explicit al fostului candidat, Cristian Popescu Piedone, care la ultimele alegeri de primar general a luat 90.000 de voturi în acest ora, ceea ce este foarte mult. Adică dacă jumătate din voturile care i-au fost atribuite domnului Popescu la vremea respectivă vor merge către candidatul Băluţă, atunci Daniel Băluţă va fi primar general", a afirmat Marius Pieleanu.

Băluță: "Mă simt la fel de susținut de Nicușor Dan ca orice alt candidat pro-european"

Primarul Sectorului 4, candidatul PSD la alegerile pentru Primăria Bucureşti, Daniel Băluţă, spune că şi el se simte "cel puțin la fel de susținut de Nicuşor Dan ca oricare alt candidat pro-european".

Edilul a argumentat că "rezultatele pe care noi împreună le-am obținut atestă susținerea: eu ca primar de sector, el ca Președinte şi primar de București" sunt motivul pentru care se simte în acest fel. Băluţă a adăugat că nu s-a simţit "absolut deloc" deranjat de faptul că Nicuşor Dan a mers la lansarea lui Cătălin Drulă în cursa electorală.

Candidatul PSD a subliniat că nu s-a simţit "absolut deloc" deranjat pentru că Nicuşor Dan a fost să-l susţină pe Cătălin Drulă, candidatul USR pentru fotoliul Bucureştiului.