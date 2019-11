Dacian Cioloș s-a prezentat la ora 11:00, la o secție de votare din Brașov. Fostul premier tehnocrat susține că a decis să voteze

”E frumos. Am decis să votez la Brașov pentru că am un birou europarlamentar aici, mă simt aproape de oamenii de aici și am vrut să le spun că votul de azi e și în ideea ca Brașovul să se dezvolte ca un oraș european. Cred că oamenii au înțeles că votul contează.”, a spus Cioloș.

