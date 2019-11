ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. Dan Barna: Ne vom trezi la finalul anului viitor din nou cu PSD

ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. Candidatul Alianţei USR PLUS la funcţia de preşedinte al României, Dan Barna, admite că social-democraţii ar putea reveni peste un an la guvernare, după "un an de zile cu guvernarea PNL, care va fi ciuca bătăii dinspre PSD", fără a avea loc alegeri parlamentare anticipate.



El a declarat, într-o dezbatere organizată de postul de radio Europa FM cu candidaţi la prezidenţiale, că susţine alegerile anticipate, considerând că acestea "sunt soluţia morală şi corectă pentru România".



"Alegerile anticipate sunt soluţia morală şi corectă pentru România. Bineînţeles că le susţinem, pentru că am pus asta şi în acordul cu premierul Orban, ca parte a înţelegerii pentru susţinerea cabinetului său. Ele sunt necesare. Sunt complicat de făcut, sunt greu de făcut. (...) Alegerile anticipate sunt necesare pentru că, dacă stăm un an de zile cu guvernarea PNL care va fi ciuca bătăii dinspre PSD, legitim va spune PSD, pentru că sunt în opoziţie, ne vom trezi la finalul anului viitor din nou cu PSD jucător relevant în calculul pentru formarea noului guvern şi toată revolta cetăţenilor, toţi oamenii din stradă care au stat trei ani şi jumătate, tot acest efort al societăţii să scăpăm de PSD va fi aruncat la gunoi. De aceea sunt atât de importante aceste alegeri prezidenţiale de duminică şi de peste două săptămâni. (...) Am scos-o pe Viorica Dăncilă din Palatul Victoria, am scos guvernul PSD. Excelent! Românii voiau asta, dar dacă o trimitem în turul doi îi validăm din nou şi lucrul ăsta nu trebuie să se întâmple. De aceea este important ca oamenii să iasă să voteze, de aceea este important să avem un tur doi fără PSD, de aceea este important ca după buget şi după prezidenţiale să discutăm cu toată seriozitatea, şi preşedintele Iohannis, şi premierul Orban în discuţiile pe care le-am avut cu dânşii, au confirmat această abordare, să încercăm şi sper eu să reuşim să realizăm alegeri anticipate. Dacă nu facem anticipate, reintrăm în coşmarul în care PSD se dă un pic deoparte, după care se întoarce din nou la guvernarea României, or, asta ar fi o ratare uriaşă a generaţiei noastre", a afirmat Barna.



La rândul său, candidatul UDMR, Kelemen Hunor, a răspuns la întrebarea: "Având în vedere situaţia politică actuală, sunteţi pentru sau împotriva organizării de alegeri parlamentare anticipate în prima parte a anului viitor?". Acesta a fost de părere că "pe actuala construcţie nu se poate ajunge la alegeri anticipate".



"Cei care spun că sunt pentru alegerile anticipate să spună şi modul cum vom ajunge acolo. În acest moment, indiferent ce spunem, trebuie să fim foarte sinceri cu noi înşine şi cu cetăţenii şi trebuie să spunem că pe actuala construcţie nu se poate ajunge la alegeri anticipate, indiferent ce am dori. Restul este demagogie", a spus Kelemen Hunor.



Candidatul Partidului Mişcarea Populară, Teodor Paleologu, consideră că nu sunt şanse pentru organizarea de alegeri parlamentare anticipate, pe motiv că actuala Constituţie nu permite acest lucru.



"Constituţia, din păcate, lasă foarte puţine speranţe pentru aşa ceva. Sunt foarte slabe speranţe, pentru că e o procedură greoaie. Nu văd şanse pentru acest lucru. De aceea, cred că trebuie să schimbăm Constituţia şi unul dintre lucrurile pe care trebuie să le schimbăm în Constituţie este exact problema aceasta: puterea preşedintelui de a dizolva Parlamentul pentru a organiza alegeri anticipate. Din păcate, pe actuala Constituţie este foarte puţin probabil. În mod normal, ar fi trebui să avem alegeri anticipate după alegerile din 26 mai, după alegerile europarlamentare, aşa cum s-a întâmplat, de pildă, în Grecia", a precizat Paleologu.