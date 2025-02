Ministrul Justiției, despre dosarul lui Călin Georgescu: ”Dacă s-au formulat aceste acuzații înseamnă că aceste probe există”

Călin Georgescu este acuzat de cea mai gravă faptă din Codul Penal: aceea de instigare la acţiuni împotriva ordinii constituţionale. Sursa foto: Agerpres

Radu Marinescu, ministrul Justiției, a declarat joi, la Antena CNN, în legătură cu acuzaţiile care i se aduc lui Călin Georgescu, că infracţiunea de instigare la acţiune împotriva ordinii constituţionale este „deosebit de gravă” și că „dacă s-au formulat aceste acuzații înseamnă că aceste probe există”. „S-a depășit stadiul simplelor bănuieli și s-a ajuns la o probațiune care să permită acuzarea unei persoane”, a explicat ministrul.

„Acuzația este una cât se poate de serioasă, aș vrea să vă spun că, în calitate de ministru al Justiției, niciodată nu am intervenit și nu voi interveni în proceduri aflate în desfășurare, astfel încât nu am informații despre conținutul probațiunii sau despre modul în care procurorii investighează în mod efectiv această cauză.

Ce pot să spun este faptul că, în momentul în care se formulează acuzații în privința unei persoane, normele procedural penale impun să existe un standard de probațiune apt să permită acuzarea persoanei respective. Asta înseamnă că s-a depășit stadiul simplelor bănuieli și s-a ajuns la o probațiune care să permită acuzarea unei persoane. Dată fiind acuzația deosebit de gravă care este adusă, sper ca organele judiciare să dețină toate elementele pentru a putea susține această acuzație”, a declarat acesta.

Ministrul Justiției: „O serie de acțiuni care au un caracter ostil și sunt de natură a periclita ordinea constituțională”

Întrebat dacă procurorii au probe solide sau nu, ministrul Justiției a răspuns că „dacă s-au formulat aceste acuzații înseamnă că aceste probe există.”

„Repet, în momentul de față, eu nu cunosc conținutul acestor probe și ca ministrul al Justiției nu particip la efectuarea anchetei. Ceea ce vă pot spune cu valoare de principiu este că în momentul în care o persoană este acuzată penal este necesar să existe acele probe să permită formularea acestor acuzații. Dacă s-au formulat aceste acuzații înseamnă că aceste probe există.”

Totodată, ministrul Justiției a explicat ce prespune o astfel de faptă, respectiv cea de instigare la acțiuni pentru schimbarea ordinii constituționale.

„Așa cum este textul legal al incriminării articolului respectiv, asta presupune o serie de acțiuni care au un caracter ostil și sunt de natură a periclita ordinea constituțională. Aceste acțiuni pot să fie variate, în elementul material al infracțiunii pot intra o serie de demersuri care sunt orientate spre afectarea ordinii constituționale din statul român.

Lovitură de stat este o formulă colocvială, textul de incriminare vorbește concret despre acțiuni care vizează ordinea constituțională, în ceea ce privește acuzația concretă adusă domnului Georgescu”, a mai declarat ministrul Justiției.

De asemenea, Radu Marinescu a vorbit și despre faptul că un magistrat este cercetat de către Parchetul General, în dosarul lui Călin Georgescu, care a fost pus sub controlul judiciar pentru 60 de zile de către procurori.

„Orice fel de intervenție a unui magistrat, dacă aceasta există și este în afara cadrului legal, dacă este făcută pentru a favoriza orice fel de persoană, este un act absolut condamnabil și este un act care trebuie să fie sancționat.

Nu putem permite în societatea românească ca reprezentanții ordinii publice, garanții respectării drepturilor și libertăților noastre fundamentale, să fie de asemenea manieră periclitat. Deci, dacă există o astfel de situație, atunci acest magistrat va fi suspus procedurilor legale”, a declarat ministrul Justiției, joi, la Antena 3 CNN.

Călin Georgescu este urmărit penal pentru săvârşirea a şase infracţiuni

Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidenţiale, a fost pus ieri sub control judiciar de procurorii de la Parchetul General pe o perioadă de 60 de zile. El are mai multe interdicţii, printre care să părăsească ţara fără încuviinţarea autorităţilor judiciare şi nu are voie să posteze pe reţelele de socializare conţinut cu caracter legionar, fascist, antisemit, rasist sau xenofob.

Georgescu este urmărit penal pentru săvârşirea a şase infracţiuni: instigare la acţiuni împotriva ordinii constituţionale, în formă tentată; comunicarea de informaţii false; fals în declaraţii în formă continuată; iniţierea sau constituirea unei organizaţii cu caracter fascist, rasist ori xenofob, aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unui astfel de grup; promovarea, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război, precum şi fapta de a promova, în public, idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe; iniţierea sau constituirea unei organizaţii cu caracter antisemit, aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unei astfel de organizaţii.

În dosarul fostului candidat independent la alegerile prezidenţiale este anchetat şi un magistrat, a anunţat Parchetul General. Călin Georgescu este acuzat de cea mai gravă faptă din Codul Penal: aceea de instigare la acţiuni împotriva ordinii constituţionale. Nimeni după 1989 nu a mai primit o astfel de acuzaţie, care, dacă se va dovedi a fi adevărată, l-ar putea trimite după gratii între 20 şi 25 de ani.