Un candidat la prezidențiale nu a fost lăsat să voteze. Sebastian Popescu: „Dacă nu rezolvă BEC, mă duc peste ei”

Candidatul Partidului Noua Românie la alegerile prezidenţiale, Sebastian Constantin Popescu. Sursa foto: Facebook/ Sebastian Popescu

Candidatul Partidului Noua Românie la alegerile prezidenţiale, Sebastian Constantin Popescu, s-a prezentat duminică după-amiază la o secţie de votare organizată la Rectoratul Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureşti, dar nu i s-a permis să voteze, potrivit Agerpres.

„Încerc acum, ei sunt în şedinţă, am sunat la Biroul Electoral Central şi le-am spus: dacă nu rezolvă, o să mă duc eu peste ei. Să întrerupă şedinţa, pentru că sunt un candidat la funcţia de preşedinte al României căruia îi este interzis, în acest moment, să voteze, să-şi exprime votul, de către nişte oameni care nu ştiu legea”, a declarat Sebastian Popescu.

El a explicat că este a treia oară când candidează la funcţia de preşedinte al României şi de fiecare dată a ales să voteze la una din secţiile organizate la Rectoratul Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureşti.

„Nu este nicio schimbare din punctul meu de vedere, şi în 2019 când am candidat, tot aici am votat, în 2024, v-am spus, la secţia următoare de acolo, iar acum am decis să votez tot aici. Din punctul meu de vedere, nu e nicio schimbare ”, a declarat Popescu.

El a povestit că i s-a spus să meargă să voteze la secția din București unde este arondat, deși la alegerile prezidențiale din trecut nu i s-ar fi cerut acest lucru ci ar fi votat pe listele suplimentare.

Potrivit legislaţiei electorale în vigoare, la alegerile din 4 mai alegătorul îşi poate exprima dreptul constituţional astfel:

În cazul în care se află în unitatea administrativ-teritorială unde îşi are domiciliul sau reşedinţa, poate vota numai la secţia de votare la care este arondată strada sau localitatea unde îşi are domiciliul ori reşedinţa, conform legii;

Alegătorul cu domiciliul sau reşedinţa în municipiul Bucureşti nu îşi poate exercita dreptul de vot la o secţie de votare situată în alt sector al municipiului Bucureşti decât cel în care are domiciliul sau reşedinţa, dar îşi poate exercita dreptul de a alege la orice secţie de votare aflată în alt judeţ.”

