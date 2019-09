Alexandru Cumpănașu trece la amenințări la adresa SNSPA: Să nu se joace cu imaginea unui candidat la Președinție

Alexandru Cumpănașu trece la amenințări după ce Școala Națională de Științe Politice și Administrative (SNSPA) a anunțat că va verifica modul în care a colaborat cu acesta.

"Colaborarea mea cu SNSPA a fost una legală, corectă şi transparentă. Nu am predat niciodată la SNSPA, ci am fost expert în cadrul unui proiect cu finanţare europeană, colaborare pe care am încheiat-o în anul 2018, ca urmare a îndeplinirii obiectivelor. Avertizez SNSPA să nu se joace cu imaginea unui candidat la Preşedinţia României, cu atât mai mult cu cât am avut doar calitatea de angajat, iar în măsura în care continuă să facă jocuri politice voi depune plângere penală pe numele tuturor celor care îmi afectează dreptul la imagine şi cariera profesională”, se arată într-o postare de pe Facebook a lui Alexandru Cumpănaşu.

„Muncesc de la vârsta de 16 ani, mi-am sacrificat viaţa pentru muncă şi nu voi permite nimănui să mă denigreze pe mine sau familia mea! Voi depune plângeri penale şi îi voi ataca în instanţă pe toţi cei care mai formulează o singură acuzaţie la adresa mea fără să aibă probe şi voi demonstra că unii proprietari de media nu sunt nici pe departe străini de clanurile interlope şi mafioţii din România”, a adăugat acesta.

