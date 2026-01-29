Alexandru Muraru acuză PSD că "se dă de ceasul morții" şi are "frică de reforme reale": "Flirt deschis cu extremiştii de la AUR"

Alexandru Muraru acuză PSD că "se dă de ceasul morții" şi are "frică de reforme reale". FOTO: Facebook Alexandru Muraru

Liderul PNL Iaşi, deputatul Alexandru Muraru, a declarat, joi, că "este haos intern" la PSD", după ce "Grindeanu pare că a scăpat complet de sub control direcţia politică a partidului". El a mai transmis că, în cazul unor alegeri anticipate, social-democraţii "abia dacă ar lua jumătate din scorul obţinut la ultimele alegeri parlamentare" şi că "flirtul deschis cu extremiştii de la AUR arată până unde este dispus să meargă PSD pentru a face orice compromis, unul fatal pentru România".

"PSD se dă de ceasul morții și aruncă în spațiul public, pe voci diferite, scenarii contradictorii: ba că iese de la guvernare, ba că vrea alegeri anticipazte, ba că ia în calcul o guvernare cu AUR. Nu e strategie. Este haos intern. Grindeanu pare că a scăpat complet de sub control direcţia politică a partidului, lucru confirmat public în momentul în care a fost nevoit să-l pună la punct pe Claudiu Manda, care flutura tot felul de aberații în spațiul public.

Disperarea PSD are o explicație clară, și anume frica de reforme reale. Încearcă, cu orice preț, să blocheze repararea pagubelor produse chiar de ei în guvenul Ciolacu. Nu din convingere, ci din panică.

Cât despre anticipate, PSD abia dacă ia jumătate din scorul obţinut la ultimele alegeri parlamentare.. Rezultatul va fi simplu și dur, un drum direct spre un colț rece al opoziției, pentru mult timp. Iar flirtul deschis cu extremiştii de la AUR arată până unde este dispus să meargă PSD pentru a face orice compromis, unul fatal pentru România.

Ce avem la PSD? Haos, frică și compromisuri periculoase. Asa arata guvernarea in viziunea PSD: debandadă".