Alexandru Muraru, mesaj pentru Sorin Grindeanu: "PNL nu va modifica nicio virgulă din hotărârea de nu mai guverna alături de PSD"

Alexandru Muraru. Foto: Agerpres

Vicepreşedintele liberal Alexandru Muraru a declarat, luni, că PNL îşi menţine decizia de a nu mai intra la guvernare alături de PSD, după ce Sorin Grindeanu a chemat la negocieri partidul condus de Bolojan.

Muraru a mai precizat că propunerea liberalilor este "un guvern minoritar PNL-USR-UDMR într-o primă etapă, urmat de o alternanță la guvernare cu un guvern minoritar PSD".

"Răspuns pentru Dl Grindeanu: PNL NU va modifica nicio virgulă din hotărârea de NU mai guverna alături de PSD.

Criza în care ne aflăm poartă semnătura PSD. Alături de AUR, PSD a inițiat și a votat moțiunea de cenzură, iar în paralel a încercat, prin șantaj politic, presiuni și jocuri de culise, să slăbească și să dezbine PNL. Astăzi se comportă ca și cum nimic din toate acestea nu s-ar fi întâmplat.

Cine își închipuie că PSD și-a schimbat peste noapte modul de a face politică ignoră realitatea ultimilor ani.

PNL a venit cu singura soluție serioasă și responsabilă: un Acord pentru România, prin care toate partidele să își asume în mod public prioritățile naționale și obligația de a le susține în Parlament și la guvernare. Propunerea noastră este clară: un guvern minoritar PNL-USR-UDMR într-o primă etapă, urmat de o alternanță la guvernare cu un guvern minoritar PSD. Este o soluție echilibrată, care oferă României stabilitate fără a obliga partidele să intre într-o alianță lipsită de credibilitate.

În schimb, PSD continuă să creadă că poate dicta altor partide ce decizii să ia și cum să se organizeze. Este o atitudine profund nedemocratică, care trădează aceeași mentalitate de control, aroganță și abuz de putere care a definit PSD de-a lungul existenței sale. Reflexele autoritare nu dispar prin declarații de presă, iar PSD demonstrează încă o dată că nu s-a desprins de ele", a postat Alexandru Muraru pe Facebook.

Grindeanu chemase PNL la negocieri

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a spus luni că România încă nu are un guvern cu drepturi depline „deoarece niciun partid nu a reușit să demonstreze că are o majoritate de 233 de voturi în Parlament, iar negocierile au fost marcate de schimbări succesive de poziție”. Mai mult, într-un interviu la Digi24, Grindeanu a cerut PNL-ului să „facă primul pas” și dea „hotărâri în interior că vă duceți și discutați cu PSD”.

Grindeanu a subliniat că partidul este deschis negocierilor, dar nu în orice condiții. „Nu cedez interesul românilor. În rest, orice altceva”, a spus el.

„Intrăm în discuțiile despre armistițiu după ce vedem niște pași. Am spus da la guvern tehnocrat, la guvern PSD cu Grindeanu ieșit din boscheți, la reciprocitate - am zis da. S-au răzgândit la toate. În fiecare zi când se spune da, avem un nou scenariu. STOP! Dacă vreți să ieșim din această situație în care vă complăceți, faceți primul pas și dați hotărâri în interiorul vostru că vă duceți și discutați cu PSD”, a subliniat Grindeanu.